Tony Parker nouvel ambassadeur du groupe Newrest dirigé par Olivier Sadran

Aujourd’hui, le groupe de restauration hors foyer Newrest a officialisé l’arrivée de Tony Parker comme nouvel ambassadeur pour les 3 années à venir.

« Je suis particulièrement fier que la marque Newrest soit représentée par un exceptionnel champion dont le palmarès et la carrière internationale sont des exemples de réussite inspirants pour les collaborateurs » explique Olivier Sadran, Fondateur et co-Président de Newrest et ancien Président du Toulouse Football Club. « Avec Tony Parker nous partageons une même culture de la rigueur, du travail, de la détermination et de l’excellence. Ces valeurs qui lui ont permis de briller durant toute sa carrière sportive et qui continuent de le guider dans ses nouvelles activités, sont celles-là mêmes qui ont permis à Newrest de devenir un leader mondial qui compte près de 35 000 collaborateurs dans 54 pays. Modèle de persévérance et de réussite, je suis convaincu que son parcours et son discours inspireront toutes les équipes et insuffleront encore plus de dynamisme chez Newrest ».

En octobre dernier, une activation a eu lieu en interne avec la visite de Tony Parker auprès des équipes de Newrest Etats-Unis. L’occasion de partager un moment d’échange, notamment autour du playground.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Tony Parker devient porte-parole auprès des collaborateurs sur les notions de rigueur, travail, détermination et excellence. TP interviendra notamment dans des établissements Newrest ou partenaires, parfois directement auprès des clients du groupe.

Toujours sponsor du Téfécé, Newrest a mis en place un programme interne de dépassement de soi et des équipes par le sport : One Team, Unlimited Challenge. Tony Parker incarnera ces ambitions auour de la signature du groupe « performance unlimited ». « Depuis toujours, chacun de mes matchs, chacune de mes actions associatives, et plus récemment, mes choix d’entrepreneur, sont portés par des valeurs d’engagement, de dépassement de soi et d’esprit d’équipe. Ce sont ces valeurs partagées avec le groupe Newrest que je souhaite véhiculer de manière concrète à mes interventions auprès de la direction et des managers de Newrest, ou des rencontres que j’ai pu faire avec leurs équipes. » ajoute Tony Parker.

Aujourd’hui, Newrest, premier acteur mondial indépendant du catering aérien, c’est 36 622 collaborateurs présents dans 54 pays et un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2022.

