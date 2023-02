Offre Emploi : Head of Social Media – Ligue de Football Professionnel

La Direction du Digital de la Filiale Commerciale de la LFP recherche un(e) Head of Social Media en CDI.

La Direction du Digital est responsable de l’élaboration et l’exécution de la roadmap digitale sur l’intégralité des canaux digitaux Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT (sites web, app, réseaux sociaux & plateformes tierces). La responsabilité première de l’équipe digitale est de maximiser le reach, l’engagement, l’acquisition de contacts et la monétisation des audiences au sein de l’écosystème digital.

Nous recherchons un(e) : Head of Social Media en CDI afin de piloter l’équipe en charge de la création contenus et l’animation des communautés LFP sur tous les réseaux sociaux.

Descriptions des fonctions :

Sous la responsabilité directe du directeur du digital et en collaboration avec le rédacteur en chef numérique, les principales missions seront les suivantes :

Développer et animer les communautés sur les réseaux sociaux des compétitions de la LFP ;

Contribuer aux objectifs fixés par la stratégie digitale : principalement en termes d’audience et d’acquisition sur les plateformes sociales actuelles et futures ;

Se porter garant du respect de la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux (format, déclinaison par réseau, quantité, qualité et pression) ;

Construire et lancer des campagnes de promotion d’envergure pour engager et croître les communautés ;

Gérer le budget paid media et mesurer la performance en fonction des objectifs fixés par la stratégie digitale ;

Se porter garant de la bonne utilisation des différents outils de pilotage et d’analyse (Emplifi, Radarly) pour le pilotage de la performance, le suivi de la présence et réputation en ligne des compétitions de la LFP ;

Assurer le suivi de la mise en place des opérations de gamification, des jeux concours (Fastory) et des contenus partenaires sur les réseaux sociaux ;

Suivre et animer les matchs en live sur les réseaux sociaux ;

Assurer le management et la formation en continu de 4 personnes (deux community managers, un chef de projet gamification et un chef de projet influence) ;

Assurer une veille constante sur les nouvelles tendances, les nouvelles plateformes et les benchmarks de la concurrence sur les réseaux sociaux.

Conditions :

CDI, Cadre au forfait jours, rémunération selon expérience ;

Remboursement de 50% du Pass Navigo, et carte déjeuner prise en charge à 50% par la filiale commerciale de la LFP.

Compétences requises :

· De formation Bac+5, vous avez 7 à 10 ans d’expérience minimum en tant que Head of Social Media/Social Media Manager, idéalement acquise dans le secteur du sport, des médias ou du divertissement ;

· Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le management d’une équipe social media (community managers, graphistes, chefs de projets), avec idéalement une expérience de couverture de matchs en bord terrain ;

· Anglais fluide (oral et écrit) ;

· Vous avez un grand sens de l’écoute et savez faire preuve d’adaptabilité pour répondre aux besoins d’un grand nombre d’interlocuteurs en interne (création, media, international, communication, RSE…) ;

· La connaissance du football et des compétitions de la LFP est indispensable.

Qualités requises :

· Autonomie et forte capacité d’organisation ;

· Aptitude relationnelle et culture du travail en équipe ;

· Capacité d’analyse et de synthèse.

Disponibilité : Au plus tôt

Lieu : 6 Rue Léo Delibes, 75116 Paris, France

La Filiale commerciale de la LFP étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

Pour postuler, rendez-vous ici