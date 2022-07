Tony Parker et Serge Bueno détaillent leur rapprochement dans Smart Good Things et le nouveau partenariat signé avec LDLC ASVEL (sponsor maillot)

Ce matin, LDLC ASVEL a officialisé l’arrivée de la société Smart Good Things comme nouveau partenaire majeur du club masculin et féminin.

Dans le cadre de cet accord, Smart Good Things devient notamment le nouveau sponsor maillot principal des deux équipes pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu’en 2025.

L’annonce a été faite par Serge Bueno, Fondateur de Smart Good Things (« SGT »), et Tony Parker, Président de LDLC ASVEL mais également investisseur dans la société qui propose depuis peu des boissons en poudre sous forme de dosettes.

Un nouveau sponsor qui se revendique engagé

« Smart Good Things, c’est 13 ans de Recherche et Développement, ça parait simple » précise Serge Bueno en guise d’introduction. Après être entrée dans les pharmacies, la société de boissons instantanées s’attaque dorénavant à la grande distribution pour référencer ses produits et les proposer au plus grand nombre.

Outre les bénéfices fonctionnels vantés par la société, « SGT » souhaite également s’engager sur de nombreux sujets sociétaux en développant l’économie bienveillante.

Un soutien financier se matérialise par un engagement, celui de reverser 25% du chiffre d’affaires net au profit de causes solidaires.

« Le futur sera solidaire ou n’existera pas » ajoute Serge Bueno. Il y a quelques jours, SGT a ainsi annoncé le lancement de « Smart Good Alliance » avec les enseignes Casino et le Conseil départemental de la Loire. Un projet qui vise à favoriser le bien être des séniors, notamment par la création d’une plateforme de mise en relation entre des aidants et des personnes âgées.

« Aujourd’hui, je veux faire briller le modèle social français. J’ai vécu toute ma vie à l’étranger, on va faire le match retour » ajoute celui qui a lancé Sodastream (anciennement Sodaclub) en France en 2005, avant que l’entreprise soit rachetée et devienne une marque mondiale. « Nous avons d’autres projets dans les tiroirs, nous avons des investisseurs, nous ne sommes pas un richissime sponsor ».

🗣 Serge BUENO « Avec @SmartGoodThings on essaye de réinventer un nouveau modèle, en mettant l’humain et la bienveillance au cœur du système. On partage les mêmes rêves avec Tony et on part du principe qu’il faut se donner les moyens pour les atteindre. » #LDLCASVEL #TeamASVEL pic.twitter.com/crjIa9q1kV — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 4, 2022

La signature d’un contrat de partenariat avec LDLC ASVEL qui semble donc être la suite logique du rapprochement capitalistique entre Tony Parker et Smart Good Things.

« C’est vraiment un coup de coeur… Au début, c’est Marie-Sophie (Obama, Présidente Déléguée LDLC ASVEL féminin) qui m’a présenté Serge, c’était juste pour être sponsor de l’équipe féminine. Puis nos échanges ont duré quelques jours et j’ai décidé d’investir et d’avoir un rôle en tant que DG Délégué, en plus d’être ambassadeur. On travaille main dans la main, nous prenons les décisions ensemble » détaille l’ancien joueur NBA des San Antonio Spurs qui multiplie les projets entrepreneuriaux.

« J’ai investi dans la société car j’y crois. Ce sont des boissons bien-être, je fais attention à mon hygiène de vie, je suis père de deux enfants et je fais attention à ce que je mets dans leur corps. J’ai beaucoup investi dans l’éducation et le projet Smart Good Things s’inscrit dans la continuité de ce que je fais, nous allons aider pleins d’associations et avec Smart Good Alliance, si on peut changer un peu la vie de nos ainées, c’est tant mieux ! »

« Je remercie grandement Laurent de la Clergerie qui a pris de la hauteur sur le fait d’enlever LDLC afin que le club puisse continuer à grandir » – Tony Parker

« Des campagnes publicitaires arrivent bientôt, ce n’est pas encore tourné, ça arrivera pour septembre-octobre » nous précise Tony Parker. « Nando De Colo, Gabby Williams et Sandrine Gruda deviennent également ambassadeur de Smart Good Things ». Comme une manière d’alléger la masse salariale des deux équipes et d’optimiser certaines dépenses.

En attendant les campagnes promotionnelles, l’image de Tony Parker est présente sur certains produits (voir plus bas).

En arrivant sur la face avant du maillot de LDLC ASVEL, le logo Smart Good Things va prendre la place du logo du club qui s’affichait en grand et exposait à merveille son partenaire-titre LDLC depuis 2018.

« Je remercie grandement Laurent de la Clergerie (NDLR : Président de LDLC) qui a pris de la hauteur sur le fait d’enlever LDLC afin que le club puisse continuer à grandir. Bien sûr, LDLC reste un sponsor très très important, ça ne change rien du tout, LDLC a également investi dans la future Arena (contrat de Naming également). Laurent est actionnaire du club, il a l’intelligence de se dire que si le club veut grossir, il faut fédérer les gens, l’union fait la force. » Un espace de visibilité « bankable » donc pour le club engagé en Euroleague qui accueille un nouveau partenaire d’importance.

Notons que le logo du club LDLC ASVEL devrait être toujours présent sur les maillots, cette fois-ci à un emplacement « plus approprié » pour un blason (Les nouveaux maillots 22-23 seront présentés plus tard).

Pour rappel, Smart Good Things sera également bien visible dans la sphère football dans les mois à venir en devenant le nouveau sponsor maillot principal de l’ASSE. Un partenariat a également été noué avec le Paris Saint-Germain en septembre dernier.

Dans le rugby, Smart Good Things s’est également rapproché de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) en devenant Fournisseur Officiel du Top 14 jusqu’en 2025. Ne reste plus qu’à Smart Good Things de convertir l’essai chez les consommateurs.

Tony Parker sur les produits Smart Good Things