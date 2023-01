NBA Paris Game 2023 : ParionsSport offre un shoot à 100 000€ sur le parquet de l’Accor Arena (Detroit Pistons – Chicago Bulls)

A l’occasion du NBA Paris Game 2023 qui oppose les Chicago Bulls aux Detroit Pistons à l’Accor Arena ce jeudi 19 janvier, FDJ et sa marque de paris sportifs « ParionsSport » va se démarquer des partenaires en s’associant au shoot à 100 000€.

Animation phare du basket et notamment en NBA, le shoot du milieu de terrain pour empocher un gain sera déployé lors de ce second match de saison régulière de l’histoire de la NBA en France.

Comme en 2020, ParionsSport, partenaire du NBA Paris Game et Partenaire Officiel de la NBA depuis 2018, sera donc associé au shoot à 100 000€. Il y a 3 ans, le shoot avait été manqué de peu !

« Cette opération promotionnelle est le socle du dispositif d’activations menées autour de ce match » nous précise Karl Lorenzon, Responsable marque, communication et sponsoring ParionsSport.

Pour choisir l’heureux élu qui tentera sa chance du milieu de terrain pour empocher les 100 000€, ParionsSport avait lancé une opération commerciale sur sa plateforme de paris en ligne en invitant les joueurs à réaliser et valider le plus gros paris combiné NBA sur une période donnée.

« Un joueur a passé une cote à plus de 200, c’est lui qui remporte le shoot à 100 000€ ainsi que deux places pour le match. Nous avons eu quelques 10 000 participants, ça montre l’engouement de la mécanique » ajoute Karl Lorenzon.

« Tony Parker est notre ambassadeur autour de ce match à Paris »

Ce jeudi, les spectateurs de l’Accor Arena pousseront donc pour que le shoot à 100 000€ soit réussi, un évènement dans l’évènement qui aura lieu normalement lors du 4ème quart-temps. « On profitera d’un temps mort pour installer le dispositif sur le parquet. Tony Parker est notre ambassadeur autour de ce match à Paris, il portera notamment cette activation en bord terrain en donnant le ballon au parieur avant son shoot. On a envie qu’il le mette, cette activation avec un tel gain est rare en France, on a tout intérêt que le shoot soit réussi et que le participant reparte avec le chèque, ce serait une grosse satisfaction » conclut Karl Lorenzon. Car en réussissant son shoot, le participant offrira évidemment une large visibilité à ParionsSport grâce à un contenu qui deviendrait rapidement viral. En 2013, un Fan avait réussi le shoot à 100 000€ lors du All Star Game LNB.

Pour préparer son shoot, le participant de ce soir peut s’inspirer de Zach LaVine et son shoot à l’entraînement cette semaine.

Au total, ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente auront fait gagner une vingtaine de places au grand public pour ce match NBA délocalisé à Paris. Tony Parker a aussi permis à un fan de remporter une très belle expérience via un jeu concours. L’heureux gagnant va pouvoir participer à une session d’entrainement conduite par un entraineur NBA sur le parquet de l’Accor Arena et profitera d’une rencontre avec Tony Parker avant d’assister au match depuis le bord du terrain.

Concernant son activité, FDJ aime à rappeler que le basketball est le troisième sport le plus important en terme de mises, dont 40% le sont sur des matchs NBA.

A lire aussi