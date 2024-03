Tournoi des 6 Nations : Le match France – Angleterre commenté uniquement par des femmes sur Twitch avec « Ouvrons la voix » de Société Générale

Partenaire de la Fédération Française de Rugby (FFR), Société Générale organise « Ouvrons la voix » à l’occasion du prochain match du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations face à l’Angleterre.

Le 16 mars prochain, 4 femmes et uniquement des femmes, commenteront ce match sur la chaîne Twitch de la FFR. Une activation menée par l’agence Publicis Sport.

Au casting, on retrouvera les journalistes Isabelle Ithurburu et Marie-Louise Preira, l’ancienne joueuse Yanna Rivoalen et la streameuse Yume. « Cette initiative inédite et engagée portée par Société Générale, partenaire de la Fédération Française de Rugby (FFR) depuis plus de 35 ans, vise à promouvoir la diversité et l’inclusion dans le monde du sport » explique la banque dans un communiqué.

