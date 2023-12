Rugby – Guinness prolonge le Naming du Tournoi des 6 Nations et ajoute le tournoi féminin

Déjà Partenaire-Titre du Tournoi des 6 Nations masculin, Guinness va devenir le nouveau Namer du Tournoi féminin à partir de 2024.

Outre cette annonce, 6 Nations Rugby a également confirmé l’extension du partenariat-titre pour le tournoi masculin. Un contrat de Naming débuté en 2019 qui arrivait à échéance en 2024.

La durée du nouveau contrat n’a pas été communiquée officiellement. Concernant le montant, le média anglais The Telegraph évoque la somme de 15 millions de livres par saison, soit 17,4 millions d’euros environ.

« C’est une nouvelle ère pour Guinness Rugby et nous avons hâte qu’elle démarre. Levons une Guinness pour l’avenir de ces Championnats, qui s’annoncent aussi excitants pour les fans que pour nous » commente Stephen O’Kelly, directeur de la marque Guinness, dans un communiqué.

Pour célébrer ce nouveau contrat, la marque de bière a évidemment mis en scène son produit phare, la pinte, dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Six Nations Rugby is delighted to announce a new partnership with @GuinnessGB ahead of the upcoming 2024 Men’s and Women’s Guinness Six Nations 🏆#GuinnessM6N #GuinnessW6N @GuinnessIreland pic.twitter.com/zFER0Tb0nG

— Guinness Women's Six Nations (@Womens6Nations) December 12, 2023