L’UEFA détaille le retour de la Champions League 2019-2020 cet été avec un « Final 8 » à Lisbonne

Cet après-midi, l’UEFA a communiqué les décisions prises par le Comité exécutif concernant la poursuite de la Champions League, de la Ligue Europa ou encore de l’EURO 2020.

Concernant l’UEFA Champions League 2019-2020, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la forme d’un tournoi final à élimination directe (un seul match) à 8 équipes (Final 8) à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica et à l’Estádio José Alvalade, à Lisbonne, du 12 au 23 août.

Les matches retour restants des huitièmes de finale, dont Juventus – Olympique Lyonnais se disputeront les 7 et 8 août, soit dans le stade de l’équipe qui devait accuellir le match retour, soit au Portugal, la décision n’est pas encore finale.

Les 1/4 de finale se joueront les 12, 13, 14 et 15 août, les 1/2 finales les 18 et 19 août et la finale le 23 août au Stade de Luz du Benfica. « Le coup d’envoi de tous les matchs restants de l’UEFA Champions League sera donné à 21h00 ».

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de l’UEFA Champions League auront lieu le 10 juillet 2020 au siège de l’UEFA, à Nyon. Les 1/4 de finale et les 1/2 finales feront l’objet de prolongations et de tirs au but en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire.

Istanbul, qui devait accueillir la finale 2020 de la Ligue des Champions accueillera la finale en 2021. Un calendrier décalé donc pour les futures villes hôtes qui donne St-Pétersbourg en 2022, Munich en 2023 et Londres (Wembley) en 2024.

« Je suis heureux que nous soyons en mesure de reprendre la plupart de nos compétitions. Je suis confiant que nous ne devrons pas nous passer encore longtemps de spectateurs et qu’ils seront bientôt à nouveau les bienvenus dans les stades. » a commenté Aleksander Čeferin, Président de l’UEFA.

