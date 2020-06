Offre Alternance : Assistant Stadium Manager – Section Paloise

La Section recrute un Assistant Stadium Manager (H/F) au profil d’étudiant en alternance niveau BAC +3 minimum souhaité.

Présentation du poste

Intitulé du poste : Assistant Stadium Manager

Nature du poste : Sécurité – Logistique – Evénementiel – Bâtiment

Durée hebdomadaire : 39 heures

Champ d’autonomie : Forte polyvalence dans les actions. Respect des directives transmises par le Stadium Manager.

Contraintes et difficultés du poste : Connaissance des règles de sécurité et événementiel, et application. Relations avec tous les publics. Horaires irréguliers. Diversité des champs d’action.

Diplômes et formations : A minima BAC+3 Management et Gestion des Organisations Sportives

Rattaché au sein du service opérationnel, sous la responsabilité directe du Stadium Manager. Vous interviendrez au stade du Hameau et au Centre Macron d’Entraînement.

Architecture du poste

Mission principale : Soutien aux différentes opérations en lien direct ou indirect avec les infrastructures du club

Mission n°1 : Assistance à la gestion et au développement des infrastructures

– Participer au suivi des chantiers sur les infrastructures du club ;

– Réaliser des débriefings après-match des problèmes techniques rencontrés pour réparation ou amélioration ;

– Suivi des états des lieux et inventaires des sites pilotés ;

– Participer à la gestion du centre Macron d’entrainement et des projets de développement ;

– Conseil et orientation sur les projets de développement des infrastructures ;

– Participer à la coordination des demandes en rapport avec le propriétaire des équipements ;

– Suivi de l’entretien et du nettoyage des équipements pilotés ;

– Suivi administratif et financier ;

– Suivi des commandes ;

– Étude et proposition des innovations du secteur ;

Mission n°2 : Gestion et management des événements

– Participer à la coordination de l’ensemble des services, prestataires et intervenants, les jours de match et la semaine en amont des événements ;

– Assurer un accueil de qualité de tous les acteurs et clients des événements et/ou des sites pilotés ;

– Aider au suivi des différentes opérations événementielles (mise en œuvre, logistique, sécurité, ressources humaines) ;

– Coordonner et assurer les conditions d’accueil nécessaires à l’opérationnalité de la couverture médiatique des rencontres ;

– Participer à la rédaction des dossiers de candidatures pour l’organisation de rencontres nationales ou internationales ;

– Benchmark et proposition de projets de développement ;

Mission n°3 : Management et gestion des ressources

– Participer aux projets RSE de la SASP ;

– Réaliser les suivis des consommations énergétiques ;

Contexte et exigences d’exercice du poste

Les « savoirs » :

– Connaissances en événementiel, logistique, infrastructure sportive, management du sport ;

– Lecture de plans ;

– Respecter les consignes de sécurité et leurs préconisations lors de situation complexe ;

– Maîtriser les logiciels internes nécessaires à son poste de travail ;

– Connaissance de l’environnement sportif ;

Les « savoirs-faire » :

– Le sens de l’organisation, du service, de la logistique ;

– Management des équipes ;

– Respecter les consignes de sécurité lors de situation présentant un risque ;

– Savoir accueillir tous les publics et les accompagner ;

– Bon rédactionnel et qualité de présentation des différents supports ;

Les « savoir-faire » comportementaux :

– Savoir être rigoureux et méthodique dans l’organisation de son travail

– Savoir s’impliquer dans un travail de groupe

– Savoir communiquer en public

– Réactivité

– Autonomie

– Rigueur

– Discrétion

– Sens de l’accueil, de l’amabilité et de la discrétion

– Gestion du stress

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à sylvain.caliman@section-paloise.com avant le 10 juillet.