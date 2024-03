Une étude révèle que 72% des fans de football sont favorables à la création d’une Super Ligue

Réalisée par l’institut OpinionWay pour A22 Sports, un récente étude montre que la grande majorité des fans de football voudrait voir la création d’une Super Ligue.

Souvenez-vous, en avril 2021, lorsque la possibilité de la création de la Super Ligue européenne avait été évoqué pour la première fois… En seulement 3 jours, le projet principalement initié par Florentino Perez et Andrea Agnelli, avait été mis de côté tant la réaction des fans des clubs concernés était négative. 3 ans plus tard, la situation semble s’être inversée…

Lundi dernier à Paris, A22 Management Sports, promoteur de la Super Ligue européenne, présentait une étude menée par l’institut OpinionWay sur l’avis des fans sur la création de cette Super Ligue. 6 459 fans de football âgés de 15 ans ou plus vivant en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et au Portugal ont ainsi été interrogé et les résultats sont sans appel. Mais il aurait été étonnant qu’une société promotrice de la Super Ligue dévoile des chiffres réticents au projet…

Les résultats de l’étude

Parmi les pays interrogés, c’est en Allemagne que le total est le moins élevé. En France, 75% des supporters questionnés sont favorables au projet Super Ligue.

Chiffre intéressant, la tranche des 15-24 ans, soit 956 supporters, est la plus favorable à la création de la Super Ligue. Tandis que sur les 1279 fans de 65 ans et plus, seulement 59% d’entre eux soutiennent le projet.

Visiblement 81%, des supporters du PSG soutiendrait la Super Ligue. Sûrement dégoûté, à force, de quitter la Ligue des Champions à la même période chaque année… Mais les supporters les plus motivé sont bien ceux de Manchester City avec un total de 86%. Toujours en Angleterre, ce sont les fans de Tottenham qui semble les plus réticents avec 55%, non des supporters de Liverpool avec 58%.

Parmi les raisons qui poussent les fans à soutenir le projet, l’étude met en avant la réponse « Bonne idée, intéressante (sans plus de précisions) ». En France, on partage cette raison, tout comme en Allemagne, au Royaume-Uni, au Pays-Bas ou en Belgique. Au Portugal, on estime que la Super Ligue permettrait « plus de suspens » alors qu’en Italie c’est le « nouveau format innovant » qui séduit.

Et maintenant ?

Les fans européens auraient visiblement une dent contre l’instance européenne du foot, car 77% d’entre eux sont d’accord pour mettre « fin au monopole de l’UEFA » dans l’organisation de compétition européenne. Surtout les fans espagnols…

Au-delà des fans, la communication avec les clubs et les dirigeants de la Super Ligue aurait également changé. « Il y a une nouvelle façon de dialoguer avec les clubs » explique Bernd Reichart, le PDG d’A22 Management Sports, à L’Équipe.

D’autres sujets comme la mise en place d’une diffusion de match sur une plateforme de streaming gratuite font également parti des motivations pour la création de la Super Ligue. Reste à savoir si le projet verra réellement le jour, dans quelle mesure, mais surtout la véritable réaction des supporter et de l’UEFA.

