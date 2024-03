Lacoste rend hommage à son fondateur avec un défilé à Roland-Garros pendant la Fashion Week 2024 de Paris

Imaginée par sa directrice artistique Pelagia Kolotouros, Lacoste a signé son retour à la Fashion Week avec une collection hommage à la victoire en Coupe Davis de l’Equipe de France en 1927.

C’est sur le court Philippe Chatrier que Lacoste a choisi de faire son retour à la Fashion Week de Paris après plusieurs années d’absence.

Et pour imaginer « une nouvelle ère » de la marque française, la directrice gréco-américaine s’est inspiré du glorieux passé de l’un des deux fondateurs de Lacoste, René Lacoste. Notamment de la victoire française en Coupe Davis en 1927, dont René Lacoste était l’un des principaux artisans parmi les 4 Mousquetaires.

Un évènement qui confirme la multifonctionnalité du stade de Roland-Garros qui accueille de nombreux évènements en dehors du tennis depuis quelques années.

La même année, l’artiste Robert George dessinera le crocodile qui deviendra le logo mythique de la marque fondée en 1933 par André Gillier et René Lacoste. En 2024, c’est autour du « retour triomphal » de René après son « aventure américaine » d’il y a 97 ans que le show Lacoste à la Fashion Week puise ses inspirations.

Déclinant les basiques du tennis, comme des polos et des pulls en jacquard ainsi que des jupes mélangés aux cabans, doudounes ou veste en cuir courte, très en vogue de nos jours. Ici, le « chic français s’allie à l’athlétisme » pour un show délivré à Roland Garros. Sur des robes et des débardeurs en dentelle « des bébés crocodiles » brodés « jouent sur la féminité et le glamour ».

S’inspirer des fondements sportif de la marque pour l’actualiser en outerwear version 2024, telle a donc été la mission de Pelagia Kolotouros.

Et, à vrai dire, le résultat est plutôt réussi.

