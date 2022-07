A recruter (Alternance) : Thomas Bagot – relation client et marketing

Etudiant en dernière année de l’EM Normandie (cursus 5 ans Master 2) je cherche à compter de septembre et pour un an un emploi en tant qu’alternant dans une fonction marketing ou relation client/vente conformément à ma spécialisation.

Mon objectif est de mieux découvrir l’environnement professionnel tout en continuant ma formation théorique. Je suis passionné par le sport et j’ai pratiqué plusieurs disciplines.

Travailler dans l’environnement du sport business me permettrait de concilier mon attrait pour le sport et mes compétences dans la relation client et le marketing.

Curieux sérieux, j’aime le contact commercial, la prospection et la prise de parole en public. Je sors d’un cursus de 6 mois à l’UMASS (Boston) où j’ai pu me familiariser avec l’environnement sportif américain et perfectionner ma maitrise de la langue.

