A recruter (Stage) : Charles Longour, Communication et marketing (Lille, Paris, Clermont-Ferrand)

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en deuxième année de Bachelor in business Administration à l’EDHEC Business School de Lille, je vous soumets ma candidature pour un stage conventionné de fin de deuxième année d’une durée minimale de 2 mois et maximale de 4 mois (mai-août 2023).

Ces deux années en école de commerce m’ont permis de découvrir le monde de l’entreprise au travers des différentes matières étudiées, notamment la communication et le marketing.

Passionné par le sport que je pratique depuis toujours, mon projet professionnel est de travailler dans une entreprise évoluant dans l’industrie du sport. L’été dernier j’ai effectué un stage de vente au sein de la franchise Espace Foot. Ce stage de deux mois m’a permis de développer mon orientation client et d’appréhender le système de gestion d’un magasin. Ma passion pour le sport m’a convaincu de la force du collectif, a renforcé mon esprit de compétiteur et m’a donné goût au travail et à l’effort. J’ai habité en France, aux USA et aux Pays-Bas, ce qui m’a donné une ouverture d’esprit et l’envie de découvrir d’autres cultures. J’ai aussi pu démontrer des capacités d’adaptation au travers de ces différents déménagements. Je parle couramment anglais.

