Offre Emploi : Responsable de production – 9A Climbing

Modalités pratiques liées au poste :

CDI

Voiron

Déplacements au Maroc 2 semaines par mois

45 à 50k€

H/F

Description de l’entreprise :

9A Climbing est une entreprise française pionnière dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel d‘escalade (chaussons et accessoires). Elle a acquis une notoriété mondiale notamment avec sa marque EB. Avec une équipe de 9 personnes, 9A Climbing poursuit sa croissance sur un marché très porteur avec de belles perspectives nationales et internationales.

Culture de l’entreprise

Engagement – Une aventure ambitieuse

Culture client – Proximité & Service

Collectif – Des valeurs humaines

Profil recherché :

Au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire (pilotage, suivi, planification de production)

Idéalement une expérience en production de chaussures ou maroquinerie/textile

A l’aise sur le terrain et appétence pour la technique (fabrication)

A l’aise dans une petite structure (polyvalence, rigueur et posture solution)

Un vrai plus : Anglais professionnel (lu, écrit, parlé)

Activités du poste :

Directement rattaché•e à la Direction vous créez la fonction de Responsable de Production et prenez la responsabilité de l’activité de fabrication des produits.

Vous assurez le pilotage de la production au quotidien : planification et suivi, accompagnement du sous-traitant, gestion des aléas et urgences, priorisation

Vous êtes garant•e de l’amélioration continue de la production : identification des dysfonctionnements, proposition de solutions et du plan d’action associé

Vous pilotez les approvisionnements et les stocks de matières premières sur place pour détecter d’éventuels écarts et les résoudre si besoin

Vous pilotez et suivez les prototypes et les productions spéciales

Vous êtes en lien avec la Direction pour assurer un reporting sur votre fonction (indicateurs, suivi de la prod.)

Un accompagnement personnalisé sur les 6 premiers mois

En plus d’intégrer l’entreprise, vous bénéficiez pendant 6 mois du Talent:Program, un programme innovant et personnalisé d’accompagnement, de coaching et de formation réalisé par la société Fonction:Support.

L’ambition : accélérer le développement de vos aptitudes relationnelles et intrapreneuriales, renforcer votre contribution aux défis stratégiques et aller beaucoup plus loin qu’une simple « prise de poste ».

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Et pour postuler officiellement en 3 minutes c’est par ici 😉 : https://www.fonction-support.fr/offres-de-recrutement/responsable-de-production-9aclimbing/