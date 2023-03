Droits TV – Eurosport prolonge avec l’US Open de tennis

Aujourd’hui, Eurosport France a communiqué sur la prolongation des droits TV de l’US Open de tennis. Un accord conclu par Warner Bros. Discovery (WBD) et la United States Tennis Association (USTA).

Il y a un peu plus d’un mois, Warner Bros. Discovery annonçait un nouvel accord de 5 ans pour la diffusion de l’US Open dans certains marchés en Europe, exceptés la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Pour la France, l’affaire est donc désormais réglée avec cette annonce partagée aujourd’hui par Eurosport.

« Eurosport est plus que jamais la chaîne du tennis. Voici près de 25 ans qu’Eurosport fait vivre au public français les plus mémorables instants de l’histoire de l’US Open » rappelle Pierre Branco, General Manager Warner Bros. Discovery France, Benelux & Africa, dans un communiqué. « Ce nouveau partenariat, gage de confiance de l’USTA, nous permet de continuer d’écrire l’histoire du tournoi du Grand Chelem américain à travers tous nos modes de diffusion, télévisés comme digitaux, et d’offrir une expérience intégrale accompagnée de l’expertise inégalée des talents français et internationaux du groupe. Cela souligne la réputation d’Eurosport France en tant que diffuseur des plus grands événements internationaux de tennis du calendrier. »

