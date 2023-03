Tennis – L’US Open 2023 célèbre les 50 ans de l’égalité du prize money entre les hommes et les femmes

Cette année, l’US Open de tennis 2023 célèbre les 50 ans de la parité entre les hommes et les femmes concernant le prize money.

En 1973, l’US Open devient le premier évènement sportif de l’histoire à offrir des primes équivalentes aux hommes et aux femmes.

Une parité symbolisée notamment par l’américaine Billie Jean King. Après avoir remporté le titre féminin en simple à l’US Open 1972, la championne a exigé que le tournoi de l’année suivante paye de manière égale les joueurs et les joueuses. Une sorte d’ultimatum qui a également donné naissance en 1973 à la Women’s Tennis Association (WTA). Lors de sa victoire en 1972, la championne avait empoché 10 000$ pendant qu’Ilie Nastase, vainqueur chez les hommes, empochait 25 000$.

Lors de l’US Open 1973, le prize money total était le même pour les joueurs et les joueuses, 100 000 dollars, dont 25 000$ pour les vainqueurs des tournois de simples. 49 ans plus tard, en 2022, Carlos Alcaraz et Iga Świątek empochaient 2,6 millions de dollars grâce à leur sacre respectif.

« Personne n’a fait plus pour assurer l’égalité des athlètes féminines que Billie Jean King. Son impact va bien au-delà du court de tennis, et il n’y a pas de meilleur moment pour célébrer son héritage que l’anniversaire de cette étape historique » explique Brian Hainline, président de la fédération américaine de tennis, l’USTA, dans un communiqué.

« Personne n’a fait plus pour assurer l’égalité des athlètes féminines que Billie Jean King »

« Ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est une question de message », ajoute Billie Jean King. « Chaque génération doit se battre pour l’égalité et la liberté. »

Cette semaine, le Grand Chelem américain a lancé les festivités et le storytelling autour de ces 50 ans de l’égalité du prize money (Equal prize money). Une prise de parole qui a débuté le 14 mars, jour de l’égalité de rémunération aux Etats-Unis.

Pendant les mois à venir (le tournoi aura lieu de fin août à début septembre), l’US Open devrait ainsi proposer de nombreuses initiatives célébrant cette anniversaire de l’égalité des primes et l’égalité de manière générale.

Une date anniversaire notamment célébrée avec une affiche officielle réalisée par l’illustratrice brésilienne Camila Pinheiro représentant Billie Jean King à New York. Une création originale et colorée qui devrait faire son petit effet sur la planète tennis.

Outre cette affiche, l’US Open a également lancé une collection de produits dérivés « 50th anniversary Equal Pay » comprenant pour le moment deux casquettes, une serviette et un pin’s.

Rappelons qu’en 1973, Billie Jean King a également remporté le célèbre match de tennis « Battle of the Sexes » l’opposant à Bobby Riggs à Houston.

Un match de tennis opposant un homme à une femme qui a également contribué à développer la pratique du sport chez les femmes et promouvoir l’égalité des sexes dans la société. Un match qui reste le match de tennis le plus regardé à la télévision, diffusé à l’époque en prime time en clair sur ABC.

