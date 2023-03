Média – Le CNOSF reconduit Media365 comme éditeur de la chaîne « Sport en France »

Aujourd’hui, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a annoncé avoir reconduit Media365 comme éditeur de la chaîne « Sport en France ».

Suite à un appel d’offres lancée en novembre dernier, le Bureau Exécutif du CNOSF a donc décidé de poursuivre l’aventure avec le groupe de production qui a lancé la chaîne en 2019.

« Je remercie la présidente Brigitte Henriques ainsi que les équipes dirigeantes du CNOSF pour la confiance renouvelée en Media365. C’est une belle preuve de reconnaissance du travail accompli par les équipes de Sport en France depuis plus de 3 ans. Nous sommes fiers de donner de la visibilité à une très grande diversité de disciplines sportives et notamment aux sports féminins et leurs héroïnes en particulier » précise Guillaume Sampic, directeur général de Media365, dans un communiqué. « La relation que nous avons réussi à nouer avec les fédérations affiliées nous donnent aussi envie d’aller plus loin avec leurs représentants. »

Chaîne gratuite, « Sport en France » revendique plus d’un million de téléspectateurs par mois et diffuse depuis 2019 plus de 100 sports différents.

« Media365, en lien avec le CNOSF, va poursuivre le développement du linéaire tout en accélérant et en renforçant la présence sur le digital. Depuis 4 ans, Sport en France est déployée sur toutes les plateformes digitales pour en faire un modèle unique, entièrement gratuit tout en s’adaptant aux nouveaux usages hybrides sur la plupart des réseaux sociaux dont Twitch et TikTok avec pour objectif de capter une cible plus jeune » ajoute le communiqué.

« Nous sommes fiers de poursuivre l’aventure. Sous l’impulsion du CNOSF et de Media365, Sport en France s’est forgée l’identité d’un média unique qui donne de l’écho à toutes les disciplines et notamment celles qui sont rarement présentes dans les médias. Sport en France est une chaîne engagée pour le sport dans toutes ses composantes, mobilisée pour un sport citoyen, inclusif et éducatif. » ajoute Romain Schindler, directeur de Sport en France.