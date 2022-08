Exit Mercedes, l’US Open de tennis accueille Cadillac comme nouveau sponsor automobile

Il y a quelques jours, la fédération américaine de tennis (USTA) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Cadillac qui devient le véhicule officiel de l’US Open.

Dans le cadre d’un contrat sponsoring pluriannuel, Cadillac succède à Mercedes-Benz qui était associé au Grand Chelem new yorkais depuis 2010. Auparavant, c’est la marque automobile Lexus qui était le sponsor automobile du tournoi, entre 2004 à 2009.

Comme ses prédécesseurs, Cadillac apposera son logo sur les filets des courts de tennis utilisés pour les matchs à Flushing Meadows. La marque américaine bénéficiera également d’une zone d’exposition sur le site, l’occasion de mettre en avant son modèle 100% électrique LYRIC.

Concernant les activations à venir, les propriétaires de Cadillac qui se rendent à l’US Open bénéficieront notamment d’un parking gratuit. Le nouveau partenariat sera également mis en avant le vendredi 2 septembre, Cadillac parrainera les sessions de jour et de nuit et offrira à certains fans un « surclassement de siège » au premier rang. Lors de la soirée, les 10 000 premiers spectateurs recevront une casquette Cadillac « Be Iconic ». De quoi offrir potentiellement une visibilité TV supplémentaire à la marque automobile qui aura également de la panneautique.

« Cadillac est une marque de luxe américaine emblématique avec un engagement envers l’excellence, l’innovation et l’égalité. L’US Open Tennis Championships est le plus grand et audacieux tournoi de tennis et il offrira à Cadillac une vitrine spectaculaire » explique Deanne Pownall, Managing Director, Corporate Partnerships, à l’USTA. « Nous sommes ravis d’accueillir Cadillac en tant que sponsor majeur qui électrifiera l’expérience des fans et jouera un rôle important dans le fonctionnement global du tournoi pendant de nombreuses années à venir. »

