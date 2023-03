Offre Alternance : Social Media Manager – act for sport

QUI NOUS SOMMES

act for sport propose une offre de sponsoring unique dans le sport amateur. Née d’une rencontre entre des experts de la publicité et des professionnels de l’équipement sportif pour les clubs amateurs, act for sport permet aux marques (inter)nationales de soutenir cet écosystème associatif.

Notre volonté est d’accompagner les annonceurs dans des dispositifs RSE à forte valeur sociétale tout en leur assurant une visibilité forte, chirurgicale et engagée.

Depuis 2019, act for sport a permis à 12 marques d’équiper comme des pros plus de 100 000 sportifs au sein de 5 000 clubs amateurs. Quelles marques ? Unibet, Groupama, Land Rover, Uber Eats, Back Market…

Rejoindre notre équipe de passionnés, c’est proposer une vision nouvelle de la communication, une communication aussi créative qu’engagée !

TON RÔLE

Aujourd’hui act for sport souhaite agrandir sa team et cherche son/sa nouvelle Responsable Social Media.

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous la supervision du chef de projet sponsoring, vous intégrerez l’équipe act for sport pour une durée de 12/24 mois à compter d’août ou septembre 2023.

Vous serez responsable du développement et de l’animation des opérations de nos clients sur les réseaux sociaux mais également des pages de la marque act for sport pour accentuer notre présence.

LES MISSIONS :

1. Définition et mise en place de la stratégie SoMe d’act for sport

– Vous avez en charge la gestion de nos comptes Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

– Modération

– Animation et développement des communautés

– Planification éditoriale

2. Animation des communautés de nos opérations

– Gestion des opérations spéciales et jeux-concours

– Veille des réseaux sociaux

– Reportings statistiques mensuels

3. Création de contenus

– En lien avec notre DA et avec l’ensemble d’images et vidéos produites pour nos clients, vous produisez des contenus vidéos adaptés aux réseaux sociaux.

– Vous serez également amené à vous déplacer à la rencontre des clubs pour produire du contenu.

Voici quelques-uns des programmes sur lesquels tu vas travailler :

https://www.unibetequipetonclub.fr

https://www.anoscouleurs.fr

https://tonclubtonmaillot.groupama.fr

https://www.casino-avecvoussurtouslesterrains.fr

PROFIL RECHERCHÉ :

– Profil créatif et force de propositions

– Capacités rédactionnelles et excellente orthographe

– Forte appétence pour le montage vidéo

– Organisé et rigoureux, respect des deadlines

– Une première expérience dans le community management au sein d’une marque et/ou d’une agence est exigée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Type de contrat : Alternance

Début : Aout ou Septembre 2023

Lieu : Marseille

Durée du contrat : 12/24 mois

Salaire : minimum légal + tickets restaurants (10€/jour) + prise en charge à 50% du titre de transport

Pour postuler, tu peux nous joindre ton CV et un petit mail d’introduction à l’adresse : stages@actforsport.eu

Dis-nous en plus sur toi et sur ce qui te motive à postuler. Sois créatif, fais-nous rire, innove… on adore ça ! Si tu as déjà réalisé des campagnes SoMe, tu peux les joindre à ton mail pour nous montrer ce que tu sais faire.