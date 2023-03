Offre Emploi : Chef de secteur commercial nord – GROUPE AGUIRRE (BULLPADEL et +8000)

Venez rejoindre un groupe international à taille humaine, dynamique et en hyper croissance. Aguirre y Cia, est une entreprise espagnole, basée à Madrid. La création de la filiale France en 2020 a été faite pour être au plus près du marché.

BULLPADEL et +8000 sont deux marques du groupe Aguirre y cia spécialisé dans les articles de sport depuis plus de 70 ans.

Nous recherchons un collaborateur pour la promotion des marques suivantes:

– La marque BULLPADEL est la marque leader du padel, sport de raquette émergeant.

Nous sommes spécialiste du sport : raquettes, balles, chaussures, textiles, sacs, accessoires etc…

– La marque + 8000 est née en 2001, marque de plein-air spécialisée dans les vêtements, chaussures et accessoires pour les sports d’aventure et de plein air.

Année après année, le groupe a développé une gamme de produits de haute qualité intégrant les meilleures technologies pour créer du design, de l’innovation et de la fonctionnalité innovante que ça soit pour BULLPADEL ou +8000.

Aguirre y CIA recrute pour sa filiale française: AGUIRRE FRANCE

Secteur : Ile de France, Normandie, Hauts de France, Grand Est, Bourgogne, Franche Comte,

Belgique Wallonie.

Missions :

– Développer, animer et fidéliser son portefeuille clients

– Cibler et prospecter les clients potentiels

– Assurer une veille du marché

– Assurer les ventes et la gestion commerciale des deux marques qu’il représentera.

– Être capable d’identifier au mieux les besoins de chaque revendeur en fonction de leur

activité.

– Rester informé sur les différentes tendances du marché pour pouvoir répondre aux

éventuelles questions de sa clientèle.

– Déplacements hebdomadaires.

Compétences et qualifications requises

Idéalement basé en Ile de France, le futur chef de secteur aura comme qualifications et

compétences :

– Titulaire d’une formation bac +4/5, type Ecole de commerce ou équivalent

– Une expérience dans la vente d´articles de sport : minimum 3 ans

– Une grande autonomie ainsi que de solides qualités organisationnelles

– Une capacité à convaincre et persuader.

– Une connaissance indispensable des techniques de vente

– Être à l’aise dans un environnement professionnel international.

– Idéalement maîtrise de l’espagnol et de l´anglais professionnel.

– Obtention du Permis B depuis 3 ans.

Descriptif de l´offre :

– Contrat CDI

– Statut Cadre

– Rémunération Brut + Variable

– Indemnité Kilométrique

– Remboursement total des frais de déplacement

– Ordinateur portable + téléphone portable

Pour postuler : info@aguirrefrance.fr