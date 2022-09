Evènement : Participez au SPORTEL Monaco du 24 au 26 octobre 2022

L’événement phare annuel de SPORTEL, l’un des plus grands marchés de réseautage et de contenu de l’industrie mondiale du sport, sera de retour du 24 au 26 octobre 2022 au Grimaldi Forum Monaco.

Pour cette nouvelle édition, SPORTEL Monaco a su relever le défi de revenir à son meilleur niveau d’avant Covid pour remplir son trade floor, avec notamment le retour des deux halls d’exposition traditionnels (Ravel et Diaghilev) et un nombre de visiteurs qui s’annonce équivalent à celui de 2019.

Le « come-back » des plus grands acteurs en provenance de tous les pays et surtout la présence conséquente des sociétés américaines (Fight Sports, Major Baseball League, NFL, NBA, Protocol Sports, Twitch, Veritone, Viewlift, WWE etc.), asiatiques (Asian Football Confederation, Dentsu, Transvision, Nippon Television Network, Triton, ONE Championship, etc.) et européennes (ESPN, LaLiga, Eurosport, Bundesliga, FIFA, Feedconstruct, Sportway, Infront) mais aussi de plus de 40 sociétés n’ayant jamais participé à SPORTEL, sont la promesse d’une manifestation particulièrement prolifique.

Alors que les industries sportives se doivent de saisir de nouvelles opportunités et de concevoir des stratégies inédites pour préparer l’avenir et trouver de nouveaux relais de croissance, SPORTEL Monaco va rassembler toutes les forces vives du secteur pour multiplier les opportunités de développement et d’innovation.

Véritable lieu d’échanges et de business, SPORTEL Monaco accueillera les principales voix du secteur afin de susciter des discussions nouvelles et stimulantes.

Les conférences du Speakers Corner, qui sont en nette augmentation avec plus de 50% de sessions supplémentaires, donneront la tendance avec les interventions de plus de 40 experts internationaux présentant 3 keynotes, 6 Masterclass et 15 sessions de présentation de pointe. Les participants pourront découvrir les dernières tendances en matière de médias sportifs ainsi que les principales innovations technologiques qui révolutionnent l’industrie de la diffusion sportive comme l’IA, le cloud, la production automatisée de sports en direct, la gestion des données, l’OTT, le streaming, les médias sociaux, la numérisation des actifs, y compris les NFT, le Metaverse et le Web 3:0, en soulignant les possibilités révolutionnaires de développer de nouvelles bases de fans et de nouvelles sources de revenus.

SPORTEL Monaco, marque leader dans le monde du sport business présente cette année une véritable expérience client maximisée et de nombreuses nouvelles opportunités de networking qui permettront à tous les participants de trouver des leviers pour stimuler le secteur.

Découvrir la liste des sociétés participantes : www.sportelmonaco.com/shortlist

Programme complet : www.sportelmonaco.com/programme