Decathlon dévoile sa team de 33 athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Cette semaine, Decathlon a dévoilé sa team d’athlètes et ambassadeurs en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pendant de longues années, l’enseigne de distribution et conception d’articles de sport s’est refusé à « sponsoriser » le sport de haut niveau. Une époque révolue puisque Decathlon signe désormais des partenariats sportifs de premier plan. Paris 2024, Gaël Monfils, Ballon de la Ligue 1 Uber Eats, licence NBA, Séan Garnier… La liste est longue et pourrait bien s’allonger dans les mois à venir.

Pour accompagner et nourrir son engagement auprès des JO de Paris 2024, Decathlon a décidé de constituer un team d’athlètes, un classique dans le marketing sportif pour de nombreux annonceurs.

Teddy Riner en capitaine, Yohann Diniz en responsable du Team Athlètes

Au total, Decathlon a recruté 33 athlètes (15 femmes et 18 hommes) de 6 nationalités et issus de 21 sports olympiques et paralympiques. La liste complète est à retrouver plus bas dans l’article.

Nommé cette année responsable du Team Athlètes Decathlon x Paris 2024, l’ancien marcheur Yohann Diniz explique son implication dans ce projet :

« Après Tokyo, j’avais à cœur de transmettre mon expérience à d’autres athlètes et j’ai trouvé chez Decathlon cette même volonté de construire le futur du sport. C’est de cette volonté commune qu’est né le Team Athlètes Decathlon. Ensemble, nous sommes extrêmement fiers d’accompagner ces hommes et ces femmes dans leur préparation pour se qualifier et obtenir des médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ce Team Athlètes est une véritable opportunité de faire bouger le sport, que ce soit pour les athlètes mais aussi pour les pratiquants. L’objectif est de proposer des produits toujours plus innovants, accessibles au plus grand nombre en les déclinant avec différentes gammes. »

Pour dévoiler ses nouveaux ambassadeurs, Decathlon a organisé un évènement ce mardi à Paris, en présence de certaines recrues dont Teddy Riner qui avait déjà été annoncé comme ambassadeur il y a quelques mois

L’occasion de découvrir l’univers graphique et de communication « cartoon » conçu autour de ce dispositif team athlètes par l’agence 530°.

La vidéo de présentation du Team Athlètes Decathlon

Une collection de NFTs autour des athlètes du Team Decathlon sera-t-elle bientôt proposée ?

« La force de Decathlon, c’est sa connaissance fine des sportifs du monde entier, qu’ils soient amateurs ou professionnels, et ce depuis plus de 40 ans. Grâce à ce partenariat, nous mettons notre expertise de concepteur de produits au service de toutes les personnes qui participent à l’expérience olympique : volontaires, public, athlètes et nos collaborateurs eux-mêmes, et vibreront à l’unisson partout en France et dans le monde pour célébrer les Jeux de Paris 2024. » ajoute Virginie Sainte Rose, Directrice du partenariat Decathlon x Paris 2024.

Paris 2024 – Les 33 athlètes du Team Decathlon