Qatar 2022 – Nike dévoile les nouveaux maillots de l’Angleterre

Hier, Nike a dévoilé les nouveaux maillots de l’Angleterre qui seront portés lors de la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

Alors que l’équipementier américain a dévoilé la majorité des maillots de ses sélections la semaine dernière, Nike et les Three Lions ont logiquement repoussé le reveal suite au décès de la Reine Elizabeth et la période de deuil observé.

Pour le maillot domicile de l’Angleterre, Nike s’est inspiré des maillots des Euro 1992 et 1996. Pour le maillot away, l’équipementier mise sur le retour du rouge iconique.

A lire aussi