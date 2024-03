Gerard Piqué annonce l’organisation de la « Kings World Cup » en 2024 avec 1M$ pour les vainqueurs

Portée par la société Kosmos co-fondée par Gerard Piqué, la « Kings World Cup » va devenir réalité en 2024.

Après la Kings League lancée en 2022, l’ancien joueur du FC Barcelone et ses associés lancent une compétition mondiale de football qui réunira des créateurs de contenus et des footballeurs.

Pour cette première édition de ce format « coupe du monde », c’est le Mexique qui accueillera et organisation la compétition qui réunira 32 équipes : 10 de la Kings Espagne, 10 de l’Amérique et 12 invités de différents pays. Selon nos informations, des français participeront à la compétition.

Les matchs se jouent à 7 avec des règles « qui rendent les matchs plus amusants et plus passionnants ».

Les deux premières wild cards de ce mondial sont brésiliennes : G3X FC et FURIA FC. Le streamer Gaules présidera le G3X FC, tandis que le FURIA FC sera dirigé par le créateur de contenu Allan, connu sous le nom d’O Estagiário, et la légende du futsal Falcao, soutenu par la superstar mondiale Neymar Jr.

La compétition, qui se déroulera du 26 mai au 8 juin, offrira un prize money de 1 million de dollars à l’équipe vainqueur.

Pour accompagner l’officialisation de la compétition, l’organisation met en scène Gerard Piqué qui révèle le montant qui sera remis aux vainqueurs.

La Kings World Cup sera diffusée sur les chaînes officielles de la Kings et sur les chaînes des streamers qui s’affronteront. Cette compétition de

Estamos a punto de revelar el segundo equipo del mundial 💣#KingsWorldCuphttps://t.co/dP3QnWQYfD — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 7, 2024

Kings League, à quoi ressemblent les matchs ?

Parmi les principaux sponsors de la Kings League, on retrouve Infojobs, adidas, Cupra, Prime, Spotify, Grefusa, Mahou, Keio, Renfe ou encore Port de Barcelona.

Pour rappel, une déclinaison française verra le jour en 2024 avec la King League France et des joueurs et streamers tricolores.

Une nouvelle façon de pratiquer et consommer du football qui permet d’adresser une audience plus jeune et connectée. Dans la lignée, on peut également citer le projet de « l’UFC du Football » portée par le double champion du monde de foot freestyle Sean Garnier.

Gerard Piqué déjà à l’initiative d’une drôle de compétition

En 2021, un drôle d’évènement (sportif ?) organisé par Gérard Piqué s’était déroulé en Espagne avec la « Balloon World Cup », comprenez la Coupe du Monde de Ballon de baudruche.

Avec son compère Ibai Llanos, star de Twitch, le footballeur du FC Barcelone et Président du Groupe Kosmos a porté une toute nouvelle compétition dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le but du jeu ? Que le ballon de baudruche touche le sol avant que l’adversaire ne réussisse à le renvoyer.

Esta histórica primera FINAL del Mundial de Globos nos ha dejado puntos así#BalloonWorldCup pic.twitter.com/9gLkiBYsno — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) October 14, 2021

En 2022, l’évènement a attiré plus de 3 millions de personnes en direct dans le monde entier.

