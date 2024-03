« Parce que le 12ème homme est aussi une femme » – La LFP célèbre les supportrices à l’occasion du 8 mars 2024

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, la Ligue de Football Professionnel (LFP) lance une campagne de communication avec l’association Her Game Too.

D’origine anglaise, l’association qui a une branche en France a pour mission de sensibiliser le grand public à la lutte contre le sexisme en tribunes.

Avec le film « Le Siège », la LFP met en avant des supportrices, « parce que le 12ème homme est aussi une femme ». Une campagne produite par Left Productions et la Ligue.



« Ouvrir de nouvelles perspectives et permettre à toutes et à tous de se sentir à l’aise dans un stade. La ferveur n’a pas de genre »

« Nous sommes fières d’avoir pu collaborer avec le partenaire d’envergure qu’est la LFP, afin de pouvoir mettre à l’honneur les supportrices françaises de football. Il est temps que les clubs prennent à bras le corps le sujet de la féminisation des stades afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et permettre à toutes et à tous de se sentir à l’aise dans un stade. La ferveur n’a pas de genre. » nous précise Anoush Morel, présidente de la branche française de Her Game Too – Her Game Too France.

𝐏𝐀𝐑𝐂𝐄 𝐐𝐔𝐄 𝐋𝐄 𝟏𝟐𝐄 𝐇𝐎𝐌𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐓 𝐀𝐔𝐒𝐒𝐈 𝐔𝐍𝐄 𝐅𝐄𝐌𝐌𝐄, 𝐂𝐄́𝐋𝐄́𝐁𝐑𝐎𝐍𝐒 𝐓𝐎𝐔𝐓𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐒 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐒 𝐒𝐓𝐀𝐃𝐄𝐒 Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la LFP, ses partenaires et les clubs de… pic.twitter.com/aNENaYhGXO — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 7, 2024

Ce week-end, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats et la 28e journée de Ligue 2 BKT, les stades accueilleront de nombreuses initiatives. Le speaker de chaque club prendra par exemple la parole au sujet de cette campagne pour sensibiliser le public. Avant le coup d’envoi des matchs, les 22 joueurs seront accompagnés par des escort kids filles et les coups d’envois fictifs des matchs seront donnés par des filles. Enfin, des ramasseuses de balles seront déployées autour du rectangle vert.

Pour la livraison du ballon du match sponsorisée par le Namer de la Ligue 1 Uber Eats, l’application a sélectionné également 9 femmes. De son côté, Capifrance, partenaire immobilier de la LFP, a invité 34 de ses conseillères à assister aux matchs de cette journée de championnat. Les diffuseurs officiels de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT seront également mobilisés et mettront en valeur des ambassadrices de l’association en marge des rencontres.

Que disent les études sur l’intérêt des femmes pour le football ?

« Cette campagne s’inscrit dans une dynamique positive pour la fréquentation des stades de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT et une féminisation du public en progression depuis 10 ans. De 11% en 2013, la part du public féminin a grimpé à 17% en 2022 (source – Etude Nielsen Sports octobre 2022) » explique un communiqué.

« Par ailleurs, une deuxième étude, le baromètre d’image réalisé chaque année avec Ipsos depuis 2008, montre que l’intérêt des femmes pour le football n’a jamais été aussi élevé en France. Selon les données de cette saison, qui proviennent d’une enquête menée en novembre-décembre 2023, 11,4M de femmes sont aujourd’hui intéressées par le football, un chiffre en hausse de 1,6M en 1 an. Le football devient même pour la 1ère fois le sport préféré des femmes. Les femmes représentent maintenant 40% des personnes intéressées par le football, un chiffre en augmentation de trois points en un an et la part la plus importante jamais enregistrée. L’intérêt pour le championnat de France atteint lui aussi un niveau record avec plus d’une femme sur quatre qui se dit intéressée par la Ligue 1 Uber Eats (26%) soit 8,2M d’intéressées, un chiffre en hausse de 1,9M en un an. Tout cela se traduit par un nombre de supportrices lui aussi record : 6,3M de femmes supportent désormais un club de Ligue 1 Uber Eats ou de Ligue 2 BKT (+0,9M en un an). »

L'équipe #HerGameToo France est très heureuse d'annoncer son premier partenariat avec un club de@Ligue1UberEats : le @ToulouseFC !

Merci au Club pour sa confiance et son envie de faire bouger les choses. Nous avons hâte pour la suite ! ❤️ pic.twitter.com/Kg9YHz1U4d — Her Game Too France (@hergametoofr) March 5, 2024

Une chouette initiative de @LFPfr !

Et oui, les femmes représentent désormais 40% des personnes intéressées par le football ⚽️🤗💙

Et 6,3M d’entre elles supportent désormais un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 💙 Ça compte ! #JouonsLaCollectif #HerGameToo https://t.co/kj3MSagqEu — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) March 7, 2024

