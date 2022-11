Sean Garnier : « On génère entre 50 et 150 millions de vues par mois »

A l’occasion de la Coupe du Monde 2022 disputée au Qatar, le double Champion du Monde de football freestyle Sean Garnier collabore avec deux sponsors officiels de l’évènement ainsi que d’autres marques à la recherche d’une forte visibilité sur les réseaux sociaux et d’activations digitales.

En dix ans, le français est devenu l’un des plus influents sur la thématique « sport » à l’international. Soutenu depuis toujours par Red Bull, Sean Garnier cumule aujourd’hui des millions de followers sur les principales plateformes digitales et réseaux sociaux que sont Instagram, TikTok, Twitter, Facebook ou encore YouTube. Ses performances et ses rencontres avec les plus grands sportifs participent à son succès.

« On génère entre 50 et 150 millions de vues par mois »

« A l’occasion du mondial, je travaille avec McDonald’s, Qatar Airways ou encore Vodafone » nous précise Sean Garnier. « On a déjà tourné quelques contenus. Pour Qatar Airways, je suis notamment dans une de leurs publicités, je vais également participer à des animations en Fan Zone pour rencontrer et jouer avec les supporters. Concernant McDonald’s et Vodafone, nous serons sur de la réalisation de contenus, notamment sur TikTok. Avec Red Bull, mon partenaire historique nous activerons également certaines choses »

« D’une manière générale, je poste sur toutes les plateformes, on génère entre 50 et 150 millions de vues par mois. Une marque comme Red Bull, qui s’inscrit sur du long terme, est donc extrêmement visible. TikTok, c’est ma plateforme numéro 1, ça va plus vite, on touche plus de monde » ajoute Sean. « Je suis un content creator, avant j’étais athlète… je ne suis pas un influenceur qui partage n’importe quel code promo… J’aime créer du contenu qui ajoute de la valeur, j’aime créer un concept de A à Z avec les marques… Là je réfléchis à effectuer Dubaï-Doha à pieds et le mettre en avant… Il y a 4 jours de marche environ. Je pense que ça pourrait générer 100 millions de vues en cumulé. »

« TikTok, c’est ma plateforme numéro 1, ça va plus vite, on touche plus de monde »

Pour proposer toujours plus de contenus à sa communauté très engagée, Sean Garnier est entourée d’une structure autour de lui. « Je travaille avec Andrew Argent qui est mon extension, il gère les demandes au quotidien. Ensuite, j’ai une équipe digitale composée de 3 personnes avec moi ici à Dubai. Nous travaillons avec de nombreuses agences, on étudie les briefs… Nous avons des tarifs raisonnables (rires), ma plus-value c’est le live avec des performances ».

Récemment, Séan a rencontré l’ancien joueur anglais Rio Ferdinand qui a participé à de nombreux défis.

Lancement de l’Urbanball Fight, « l’UFC du football »

Pendant le mondial au Qatar, celui qui habite à Doha depuis 4 ans profitera également de l’effervescence pour faire parler de l’Urbanball Fight, concept qu’il a lancé cette année.

« C’est l’UFC du football, avec des 1 VS 1 » explique Sean. « On marque des points en fonction de quelques critères comme les buts, la réalisation de skills comme par exemple, faire un petit pont et récupérer le ballon derrière, effectuer un sombrero et récupérer la balle, donner le tournis à son adversaire… Si un joueur réalise un skill et un but dans la foulée il met KO son adversaire. Le format est de 5 rounds de 3 minutes, c’est physique ! Il faut être préparé. Pendant le mondial, je vais occuper un rooftop à Dubai et nous allons proposer des 1 contre 1, des fights, en présence de guests. On parlera également de la Coupe du Monde à travers un podcast. Nous devrions avoir Bacary Sagna, Ronaldinho, Patrice Evra, Patrick Kluivert… »

Avec l’Urbanball Fight, celui qui est la figure internationale du football freestyle compte bien pouvoir redonner à sa discipline et offrir un nouveau terrain de jeu aux jeunes freestylers.

« Pour ce projet, j’ai un investisseur qui m’accompagne et qui est dans les NFTs. On lance également un jeu mobile en play-to-earn… J’ai crée une économie pour les freestylers et les nouvelles générations, on propose également des drop NFT. Nous avons bien avancé sur le projet en 1 an et là nous lançons une nouvelle levée de fonds. On propose également une offre sponsoring à des partenaires, avec de la visibilité sur le terrain, le sponsor-titre… » Avis aux intéressés !

Une collab avec Decathlon autour du street foot

Depuis quelques mois, Sean Garnier travaille également avec l’enseigne Decathlon avec le lancement d’une collection de chaussures « Barrio » pour le street foot. « La série limitée de 2008 paires a été en rupture, c’était également le premier NFT lancé par Decathlon. Une nouvelle paire devrait sortir à l’été 2023 avec une nouveau coloris. C’est une des premières marques à faire confiance à 100% sur le projet de création » ajoute Sean.

