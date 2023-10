Kappa et Saint James s’associent pour le maillot des 110 ans du SM Caen 

L’habilleur officiel du club normand et son équipementier se sont associés pour créer une collection lifestyle et un maillot inédit.

110 ans, ça se fête ! Pour célébrer l’anniversaire du Stade Malherbe de Caen, son équipementier et l’habilleur officiel du club ont créé une tenue collector. C’est donc avec un maillot inédit doté d’un tout nouveau logo et frappé de l’inscription « Kappa Saint James » que les joueurs normands affronteront l’AJ Auxerre le 21 octobre prochain. Disponible depuis hier, le maillot est vendu 135€.

« Cette rencontre a été possible grâce à notre partenaire commun, le Stade Malherbe de Caen, que je remercie, et qui sera d’ailleurs le porte-étendard de cette collection en dehors et sur le terrain avec un match kit unique et collector. » Déclare ainsi Rémi Garnier, country manager France chez Kappa. « Le savoir-faire de Saint James est exceptionnel et nous sommes ravis chez Kappa de nous associer le temps d’une collection à cette marque emblématique pour satisfaire les amoureux de la mer et du football. »

Le club a aussi publié une vidéo pour célébrer ses 110 ans.

Caen annonce également le possibilité de floquer l’inscription « 110 – 1923 | 2023 » pour 5 ans sur le maillot classique.

À lire aussi