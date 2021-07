Offre de Stage : Assistant attaché.e de Presse – Bernascom

Devenez assistant(e) de communication RP de marques spécialisées en sport et bien-être et rejoignez une équipe dynamique !

MISSIONS :

Rédaction et envoi de Communiqués de Presse

Suivi et relations avec les journalistes

Assistanat de relations clientèle

Gestion des parutions presse

Bilans/ rapport d’activité

Envoi des shoppings et visuels.

Aide à la réalisation d’événements, partenariats

Recherche de prestataires…

Compétences demandées :

Maitrise des outils digitaux : logiciels, serveurs, PAO, réseaux sociaux, nouvelles technologies

Anglais courant

Qualités rédactionnelles et excellente orthographe

Bonne connaissance des médias et de l’actualité digitale

Profil recherché :

Autonome, dynamique, positif, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, facilité de communication et un intérêt particulier pour le sport !

Stage conventionné (nous ne prenons pas d’étudiant en alternance), à pourvoir immédiatement, pour une durée de 6 mois.

Possibilité d’évolution.

Contact : rh@bernascom.com