Le maillot contre le cancer du sein du club de football espagnol Levante 

À l’occasion de la journée internationale du cancer du sein et d’octobre rose, Levante et Macron ont confectionné un maillot « Contra El Cáncer ».

Sur le maillot domicile du club espagnol de Levante, le dessin d’un sein sous le logo de l’équipementier et d’une cicatrice sous l’écusson du club remplace ainsi le sponsor principal. Le sponsor « Macros », qui figure habituellement sur l’avant du maillot, a été déplacé sur la manche gauche pour l’occasion.

Si la journée internationale du cancer du sein avait lieu le 19 octobre, les « Granotas » ont porté ce maillot lors de la 11e journée de seconde division contre Racing Ferrol le 16 octobre dernier. Le match s’est soldé par une victoire pour Levante.

Les maillots portés par les joueurs ce jour-là, et signés plus tard, sont vendus sur le site « Match Worn Shirt » et les bénéfices seront entièrement reversés à l’« Asociación Española Contra el Cáncer » (AECC).

#ᴄᴏɴᴛʀaᴇʟᴄáɴᴄᴇʀ El @levanteud y su Fundación visibilizaron esta lucha en su último partido de @laliga con distintas acciones: Edición especial de la camiseta de juego del primer equipo.

Tematización lumínica y de videomarcador.

Asistencia de… pic.twitter.com/U0SzGLteIo — Fundación Levante UD (@LUDfundacion) October 19, 2023

Une version « supporter » du maillot de joueur et de gardien est aussi en vente sur la boutique en ligne du club au prix de 120€.

Chaque année en Espagne, 35 000 nouveaux cas de cancer du sein sont dépistés. Cette maladie est le 3e type de cancer le plus mortel chez les hommes et les femmes en Espagne.

