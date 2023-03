Marathon de Paris 2023 : Le salon du running « Run Experience » accueille plus de 150 exposants répartis sur 26 500 m2

A l’occasion du Marathon de Paris 2023 qui se dispute ce dimanche 2 avril, les passionnés de running ont rendez-vous Porte de Versailles pour le « Run Experience », le salon incontournable.

Avec plus de 150 exposants répartis sur 26 500 m2, les 90 000 visiteurs attendus, participants du Schneider Electric Marathon de Paris et autres coureurs vont pouvoir se plonger dans un espace dédié à leur passion.

L’occasion pour de nombreuses marques de partir à la rencontre de clients et prospects. Cette année, les visiteurs retrouveront des marques comme Asics, adidas, Kiprun, Hoka, On Running, Altra, Orange, RATP, Getir, Garmin, Schneider Electric,…

Dans l’espace Fan corner, les visiteurs pourront préparer des messages d’encouragements sur des panneaux pour diffusion le jour de la course. Qu’ils soient marathoniens ou spectateurs, le plan de la ligne 42 leur sera distribué sur le stand de la RATP.

Partenaire du Schneider Electric Marathon de Paris depuis 2009, Asics bénéficiera d’un large espace au sein de ce salon du running 2023. La marque japonaise a également lancé une collection spéciale pour le Marathon de Paris. La Tour Eiffel y est mise à l’honneur sur les pièces principales de la collection, comme le débardeur et la chaussure Gel-Nimbus 25 édition limitée Paris.

