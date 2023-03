Nike officialise (sans excès) la signature d’un nouveau contrat avec Erling Haaland

En ce vendredi 31 mars, Nike officialise son nouveau contrat signé avec Erling Haaland. L’attaquant norvégien de Manchester City était « sur le marché » depuis un an et la fin de son précédent contrat avec… Nike.

Lors de la Coupe du Monde 2022, son avocate et représentante, Rafaëla Pimenta déclarait au média brésilien Globo, « Nous allons annoncer le nouveau sponsor de Haaland très bientôt et il s’agit du plus gros contrat de sponsoring de l’histoire du football ».

En attendant d’en savoir plus sur les montants de ce nouveau contrat équipementier, Erling Haaland rejoint donc officiellement Nike comme ambassadeur aux côtés de Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin De Bruyne, Megan Rapinoe ou encore Sam Kerr. Voici les noms cités par Nike dans son communiqué international.

Pour accompagner cette officialisation, Nike a réalisé une shooting photo en noir et blanc accompagné de « Force 9 » et mettant en avant Erling Haaland, une « force de la nature ». Plus qu’une mise en avant de produits (comme des chaussures de football), la marque au swoosh mise avant tout sur le visage de son ambassadeur.

Avec Erling Haaland, Nike espère bien avoir sécurisé l’attaquant d’aujourd’hui et de demain. Une chose est sûre, la marque américaine ne devrait pas se priver de le mettre en avant dans les mois et années à venir.

Lors de son récent quintuplé en Ligue des Champions face au RB Leipzig, Haaland portait le tout dernier modèle Phantom de Nike.

