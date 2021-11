Mitsubishi Electric Fournisseur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Aujourd’hui, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Mitsubishi Electric.

Société spécialisée dans la production et la vente d’équipements électriques et électroniques, Mitsubishi Electric devient Fournisseur Officiel Chauffage et Climatisation de la Coupe du Monde de Rugby.

Dans le cadre de ce partenariat, Mitsubishi Electric lance la plateforme de marque « Chaleur Rugby 2023 » qui animera les deux années à venir.