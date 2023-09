Nomination – Olivier Spaeth nouveau Directeur des Revenus du Montpellier Hérault Rugby (MHR)

Depuis quelques semaines, le Montpellier Hérault Rugby (MHR) a un nouveau Directeur des Revenus en la personne d’Olivier Spaeth.

A ce poste, Olivier pilotera l’ensemble des sources de revenus du club comme la Billetterie, les Hospitalités, le Merchandising, les Partenariats,…

« Améliorer l’expérience des fans et des partenaires, créer de nouvelles offres, renforcer l’image et le positionnement du club sur son territoire, en France, et au-delà »

« Je suis très heureux de revenir dans le rugby et dans un club comme le MHR. Nous allons travailler à dynamiser les revenus du club en nous appuyant sur les éléments qui ont fait la réussite du MHR depuis sa reprise par le président Mohed Altrad. Mais aussi en déployant des dispositifs innovants pour, notamment, améliorer l’expérience des fans et des partenaires, créer de nouvelles offres, renforcer l’image et le positionnement du club sur son territoire, en France, et au-delà. » nous précise Olivier Spaeth.

Ce dernier est notamment passé par un autre club de rugby, le FC Grenoble Rugby, pendant 8 ans (2013-2020) avant d’exercer des fonctions à l’Ecole du Ski Français (ESF) et pour Arenametrix puis Horizm. Olivier Spaeth est également l’éditeur de la newsletter « le café du sport business ».

