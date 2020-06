Offre Alternance : Assistant Développement Commercial (H/F) en salle de sport – Entreprise partenaire de Win Toulouse

Etablissement : Toulouse

Type de poste : Assistant Développement Commercial

Type de contrat : Alternance

Secteur : Salle de sport

Localisation : Toulouse

WIN Toulouse, école internationale de Management du Sport recherche, pour une salle de sport partenaire de la région toulousaine, un(e) Assistant(e) Développement Commercial en alternance.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante dans le Commerce, Marketing, la Communication et le Management du sport.

Dès Juillet 2020, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor Management du Sport.

MISSIONS

Rejoignez-nous dans la bonne humeur et l’ambiance sportive détente. En véritable garant de votre Business Unit, vous serez en charge :

D’accueillir, vendre et renseigner

Du suivi administratif,

Du développement commercial (vente et gestion des abonnements, recherche de nouveaux prospects,…),

De la propreté et du confort du club,

De la gestion de la relation client (de la fidélisation et de la recherche de solutions),

De l’animation de la salle,

De la gestion marketing et communication de la marque

PROFIL RECHERCHÉ

Bac+2 d’une école de commerce, marketing, communication ou vente

Vous êtes passionné(e) par le sport et avez une forte compréhension du sport business

Vous êtes polyvalent(e), dynamique, savez travailler en équipe

Vous aimez les challenges et vous avez la fibre commerciale,

Vous disposez d’un excellent relationnel pour transmettre nos valeurs et notre concept et savez être à l’écoute

Autonomie, polyvalence, rigueur, organisation, réactivité

Vous avez une excellente capacité d’adaptation

Vous avez une bonne capacité à communiquer en anglais

Vous maitrisez les bases de Microsoft Office

