Offre Alternance : Community manager – Fédération Française de Karaté

Dans le cadre de son activité, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées recrute un.e community manager en alternance pour la rentrée 2022-2023. Au sein d’un service de quatre personnes, vous prenez part à la mise en place du plan de communication de la fédération et assurez la gestion et animation des réseaux sociaux fédéraux.

DESCRIPTIF DU POSTE

Dans le cadre de votre activité au sein du service communication de la fédération, vos principales missions seront de :

– Gérer et animer les réseaux sociaux de la fédération (FFK, Équipe de France, disciplines associées) ;

– Assurer le suivi du plan de communication de la fédération sur les réseaux sociaux dans le respect de la ligne éditoriale de chaque plateforme ;

– Créer et mettre en ligne les différents contenus (photos, vidéos, articles…) ;

– Répondre aux diverses demandes en messages privés et les rediriger vers les services internes concernés ;

– Interagir avec la communauté, modérer les commentaires et contributions ;

– Créer et animer les nouvelles plateformes de la fédération (TikTok, Twitch…) ;

– Détecter les nouvelles tendances et nouveaux outils ou médias sur lesquels la fédération aurait intérêt à se positionner ;

– Assurer le suivi et reporting (nombre d’abonnés, engagement…).

PROFIL RECHERCHÉ

– Vous intégrez un Master 2 en communication à la rentrée 2022-2023 ;

– Avoir une expérience similaire dans une structure sportive ;

– Intérêt pour le milieu sportif et notamment le karaté et/ou les disciplines associées ;

– Maîtrise des réseaux sociaux et appétence pour les nouvelles plateformes digitales ;

– Maîtrise des outils de création (Illustrator, Indesign, Photoshop…) ;

– Excellente expression écrite et orale ;

– Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs variés ;

– Être rigoureux.se, autonome et dynamique ;

– Être force de proposition et proactif.ve.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

– Le poste est à pouvoir en contrat d’apprentissage, dès septembre 2022.

– Rémunération : selon les barèmes légaux.

– Avantages : mutuelle d’entreprise et chèques restaurants.

– Lieu : au siège social de la fédération : 39 rue Barbès, 92 120 MONTROUGE.

Veuillez envoyer vos CV, lettre de motivation et exemples de réalisations passées par e-mail à l’adresse recrutement@ffkarate.fr