Offre Alternance ou stage : Assistant Marketing & Activation – Agence SEVEN

Rejoignez l’Agence SEVEN, filiale française du groupe international You First Sports, en tant qu’Assistant Marketing & Activation (H/F).

Fondée en 2002 à Madrid, You First Sports est une agence de marketing sportif internationale qui gère les droits de plus de 650 sportifs et accompagne les marques dans leur stratégie globale de sponsoring et communication à travers le Sport, l’Esport & l’Entertainment.

SEVEN est une agence indépendante au service des annonceurs. Elle accompagne ses clients (parmi lesquels ALDI, PEPSICO, GORILLAS, SUZUKI, JUSTIN BRIDOU, SANYTOL…) sur leurs enjeux de sponsoring, activation et influence dans les secteurs du sport et de l’esport.

Dans le cadre de son développement, SEVEN recherche un Assistant Marketing & Activation (H/F) pour travailler de façon transversale sur les différents comptes de l’agence sous la responsabilité d’un directeur conseil et d’un manager direct.

TES MISSIONS

MARKETING

• Soutien de la force commerciale Sport et Esport de l’agence (benchmark, identification de contacts, etc).

• Construction des supports de vente (présentations/recommandations commerciales).

• Veille stratégique du marché du Sport et de l’ Esport et suivi de l’actualité économique.

ACTIVATION

• Soutien des équipes activation Sport et Esport de l’agence (benchmark, relation avec les prestataires, suivi des livrables etc).

• Participation à la définition et conception de la stratégie d’activation de nos clients

• Coordination des différentes équipes impliquées dans la mise en place opérationnelles des

campagnes d’activation (prestataires, ayants-droits, ressources internes)

TON PROFIL

• Master 1 ou Master 2 d’école de commerce ou communication ou équivalent universitaire.

• Grande capacité d’analyse, de synthèse et de compréhension des enjeux des annonceurs.

• Excellent relationnel, autonome, réactif, curieux, persévérant et sens des objectifs.

• Connaissance parfaite de l’écosystème du Sport et de l’Esport. Appétence pour

l’entertainment et l’événementiel.

• Très bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit en interne et externe.

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et forte sensibilité créative.

LES INFOS PRATIQUES

• Candidature à envoyer à : sp@agence-seven.fr

• Adresse : 116 Bis, Avenue des Champs Élysées, 75008 Paris