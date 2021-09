Offre Alternance : Service billetterie – Angers SCO Handball

ANGERS SCO HANDBALL recherche UN(E) ALTERNANT(E) BILLETTERIE

Le club d’Angers SCO Handball poursuit le développement de sa structure en renforçant son service billetterie.

OBJECTIFS

• Participer à la gestion quotidienne du service billetterie

• Accompagner la responsable du service billetterie et participer à la stratégie de développement de l’offre billetterie

MISSIONS

• Paramétrage des matchs de ProLigue sur le logiciel billetterie utilisé

• Mise en place et participation à la billetterie les soirs de matchs

• Gestion des relations BtoC et BtoB liées aux offres en billetterie

• Réalisation d’un reporting de l’activité

• Participation au développement des offres

COMPÉTENCES

• Maitrise du Pack Office

• Qualités relationnelles et rédactionnelles

• Rigueur, sens de l’organisation et disponibilité

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe

• Capacité d’analyse et de réflexion

PROFIL RECHERCHÉ

Alternance de 10 mois à pourvoir ASAP

Diplôme préparé : licence management du sport ou école de commerce

Expérience dans le milieu sportif et plus particulièrement la billetterie appréciée

Permis B

Disponibilité les soirs de matchs

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Chloé Chalin – Chargée de communication, billetterie et RSE chloe.chalin@angers-sco.fr