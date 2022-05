Offre de Stage / Alternance : Assistant Customer Happiness Manager – Lightspeed Golf

Spécialiste des nouvelles technologies à destination de l’industrie du golf, Lightspeed Golf est une entreprise Canadienne fondée à Montréal avec des bureaux à Toronto, Gand, Amsterdam, Berlin, Londres, Paris et Lyon. Avec un portefeuille client de plus de 1500 parcours de golf dans le monde, Lightspeed Golf accompagne ses partenaires dans la transition numérique à l’aide d’un logiciel de gestion entièrement cloud : réservation en ligne, point de vente, marketing, CRM, reporting, et bien plus encore.

Ton Challenge :

Travaillant aujourd’hui avec plus de 250 clients en France et en Europe, notre équipe de Lyon cherche à doubler ces chiffres d’ici 2 ans. Pour nous aider à atteindre cet objectif, nous sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) Customer Happiness Manager. Si tu souhaites intégrer une équipe jeune et dynamique, avec la possibilité d’évoluer rapidement et de pouvoir gérer l’ensemble du portefeuille client en France et au niveau Européen, alors ce poste est pour toi !

Ton Rôle :

• Gestion totale du support client

• Gérer la satisfaction client

• Aider les clients mécontents à retrouver un bon niveau de satisfaction grâce à des formations et un suivi régulier

• Prise de contact proactive auprès des clients par e-mail et téléphone

• Participer aux réunions et aux sessions de formation des nouveaux clients

• Suivi du portefeuille client

• Organisation de Webinar afin d’aider les clients dans leur utilisation du logiciel

• Inbound marketing

Ton Profil :

Tu cherches à progresser sur des projets innovants dans un environnement start-up. Tu es curieux(se) et tu fais passer le client au centre de tes préoccupations, nous t’aiderons à bonifier ces compétences !

• Bon relationnel, aisance téléphonique français et anglais

• Autonome, réactif(ve) et rigoureux(se)

• Proactif(ve) et motivé(e) par les défis

• Force de proposition

• Travail en équipe

• Enthousiaste et bon vivant 😉

• Passionné(e) par le sport

• La connaissance du golf serait un plus

Conditions :

• M1 ou M2

• Alternance ou stage à partir de septembre 2022

• 1 an avec possibilité de renouvellement

• Poste basé à Lyon 3ème (Préfecture)

Merci de transmettre ton CV à Charles Gohin : cg@lsgolf.fr