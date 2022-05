Offre Alternance : Chargé(e) de développement – Sport Market

Type de contrat

Alternance avec 4 jours par semaine en entreprise

Dès que possible

Basé à Saint-Cloud (92), au moins 1 jour de télétravail par semaine

Sport Market en quelques mots

Agence conseil en communication indépendante, Sport Market promeut le sport auprès des acteurs publics et privés, comme un outil durable d’action en faveur du bien commun. Fondée en 2001, devenue société à mission en 2021, l’agence accompagne ses clients dans tout ou partie de leur cycle de communication dans le sport : du conseil pour construire ou réorienter les politiques sportives ou de partenariats sportifs, à la mise en œuvre pour déployer les campagnes de communication et les plans d’actions. L’agence s’est donnée comme feuille de route de valoriser tout le potentiel du sponsoring sportif, en articulant « Sponsoring d’émotion » et « Sponsoring à mission ».

Descriptif du poste

L’agence Sport Market recherche une chargée ou un chargé de développement en alternance. Vous travaillerez avec le responsable du développement de l’agence et les directeurs associés pour identifier les prospects, les contacter afin de référencer l’agence pour leurs besoins à venir et de leur proposer les campagnes de communication et activations imaginées pour eux. Ces prospects seront les acteurs du sport, comme ceux pour lesquels l’agence travaille déjà : marques, start-up, ayants droit, associations et industriels du sport. Les missions porteront sur la démarche commerciale et la communication de l’agence sur ses réalisations et ses domaines d’expertise : conception et création de contenus, création graphique, digital, événementiel, relations presse, communication interne. Une bonne connaissance des enjeux de communication des annonceurs et du sport sont nécessaires pour ce poste.

Missions

Sous la responsabilité du responsable du développement de l’agence, la chargée ou le chargé de développement aura pour missions :

– Définir le plan de développement et les cibles avec les associés et le responsable du développement

– Identifier les moyens de contacter les prospects ciblés avec les associés

– Contacter les prospects pour faire connaitre l’agence

– Comprendre leurs besoins actuels et à venir et pouvoir y répondre,

– Leur donner envie d’en savoir plus sur notre expertise

– Proposer des actions de communication pour mettre en valeur l’agence, ses forces et ses réalisations

– Rédiger les documents à présenter aux prospects et participer aux réponses aux appels d’offre

– Qualification et suivi des bases de prospection : reporting hebdomadaire des contacts initiés, reporting des actions de communications mises en place, analyse des résultats

Profil

Le candidat ou la candidate devra suivre une formation supérieure (école de commerce, IEP, 3ème cycle universitaire) avec une spécialisation en Marketing et / ou communication. Une expérience de stage en agence et / ou dans le sport est recommandée.

Qualités requises

Vous avez envie de valoriser l’agence, ses réalisations et vendre les campagnes qu’elle pourrait imaginer et mettre en place pour de nouveaux clients.

Vous avez un très bon relationnel et une bonne aisance orale au téléphone, en visio et en rendez-vous et êtes particulièrement persévérant(e) lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs et de relever les défis.

Vous suivez dans les médias et sur les réseaux sociaux les activations des acteurs et partenaires du sport.

Autonome, curieux(se), proactif(ve) et rigoureux(se), tout en étant enthousiaste et sociable, vous êtes doté(e) d’un sens relationnel et commercial. Vous avez de très bonnes qualités rédactionnelles. Vous maitrisez un outil d’exécution graphique tel que Photoshop ou Illustrator et de mailing. La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Notre agence est devenue « entreprise à mission » en 2021, pour contribuer à transformer positivement la société par le sport. Un intérêt pour les enjeux de société sera également un plus.

Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Charles Banzet cbanzet@sportmarket.fr