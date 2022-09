Offre de Stage / Alternance : Business Developer – SUP DE SPORT

Tu veux être au cœur de la révolution sportive et faire partie de l’aventure ?

SUP DE SPORT est une des rares écoles de commerce dédiées à 100% aux métiers du Sport Business. Elle propose à ses étudiants différents cursus du post-bac au bac +5 : Communication, management, sponsoring, partenariat et digital sportif.

Stage de césure / alternance de 12 à 24 mois – Poste à pourvoir immédiatement.

Rattaché à la direction développement et Partenariats, tu as pour mission d’assister l’équipe pour trouver de nouveaux leviers de croissance, d’apporter des solutions, projets, activations pour développer le chiffre d’affaire et l’activité commerciale de la structure. Tu analyses le marché, recherches et identifies les partenariats potentiels.

Tu es en charge de la prospection des partenaires (annonceurs, structures sportives, écoles/universités et associations), du suivi et de l’application des partenariats et de l’animation du club des partenaires.

Tes Missions

Piloter le plan du recrutement en vue de l’atteinte des objectifs de remplissage des classes et des niveaux avec une approche multi cibles B2B et B2C (salons, lycées, forum, CIDJ, entreprises, associations sportives, fédérations…) et dans le respect du budget ;

Piloter et mettre en place les animations événementielles (salon, forum, colloques …) ;

Concevoir et négocier les dossiers de partenariats ;

Assurer la mise en place des accords et garantir la bonne réalisation des campagnes d’activation ;

Enrichir et analyser la base de données des partenaires ;

Ta Formation

Tu es issu(e) d’une formation Bac+3 minimum, idéalement en Marketing et Management du sport.

Tu justifies d’une première expérience commerciale/développement lors de stages/alternances.

Tu maîtrises le pack office.

Un + si tu as déjà travaillé sur des CRM comme SalesForce

Tes Skills

Tu es force de proposition pour participer au plan d’actions de fidélisation afin d’atteindre l’objectif de ton campus

Tu es volontaire, dynamique et à l’aise en relation client !

Merci de transmettre votre dossier (CV+ lettre de motivation) sous réf. altbusdev à :

recrutement@sup2sport.com