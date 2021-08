Offre de Stage : Assistant.e Conseil – SPARTNER

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Stratégie & Marketing

Lieu : Poste basé à Paris (11ème).

Activité de SPARTNER :

Spartner accompagne les acteurs du monde du sport dans la conception et l’organisation des événements sportifs. Les services proposés par nos équipes comprennent en particulier :

• La gestion des déplacements et des hébergements des professionnels du sport ;

• Le pilotage des opérations sur site ;

• La planification et la coordination générale des événements sportifs ;

• La conception et la candidature à l’organisation d’événements sportifs ;

• La définition de stratégies événementielles et les études d’impact social et économique.

Les principaux clients de Spartner sont les clubs professionnels français et européens, les écuries des championnats de sport mécanique, les fédérations françaises, les organisateurs de grands événements et les clubs amateurs.

Finalité de la fonction

Rattaché.é au Responsable Stratégie et Marketing, le.la consultant.e stagiaire accompagne celui-ci dans :

• La livraison des missions ;

• Le suivi et la supervision des missions ;

• Les études de marché ;

• Le développement des supports commerciaux.

Selon profil, le.la consultant.e stagiaire pourra également être amené.e à assister le Responsable Stratégie et Marketing et la direction générale dans la définition de la stratégie globale des activités conseil Spartner.

Missions et tâches Principales (non-exhaustives) :

• Assistance à la rédaction des réponses aux appels d’offre, veille stratégique ;

• Analyse documentaire, rédaction de synthèses, études comparatives et études d’opportunité ;

• Conduite d’entretien et rédaction de compte-rendu, administration de questionnaire et traitement de bases de données ;

• Mise en en place d’outils de planification et pilotage des missions, masterplanning, tableau de bord.

Profil Recherché :

N.B : La diversité, l’équité et l’inclusion sont des engagements forts de SPARTNER et l’ensemble des profils correspondant au profil recherché seront considérés pour le poste à pourvoir

• Esprit d’analyse et de synthèse ;

• Rigoureux.se et méthodique ;

• Maîtrise de la suite Office ;

• Excellente expression orale et écrite en français ;

• Intéressé.e par le sport et ses enjeux, curieux.se et autodidacte.

Expérience souhaitée :

Formation (Master 1 ou 2) généraliste dans une grande école (commerce, ingénieur, IEP) ou en université (économie, politiques publiques).

Une première expérience dans le milieu du sport et/ou du conseil est un plus.

Rémunération :

Indemnités légales

Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : LKRUMBHOLZ@spartner-agency.com