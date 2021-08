Offre de Stage : Key Accounts Sales and Marketing assistant – Shapeheart

Key Accounts Sales and Marketing assistant

Description Générale

Shapeheart est une start up qui conçoit des accessoires magnétiques pour le sport et la mobilité. Nous commercialisons notamment les premiers supports smartphone pour deux roues dotés d’une pochette magnétique détachable pour accéder facilement à son téléphone (GPS, musique, app) des que l’on est en mouvement. La marque, en forte croissance, est présente dans plus de 3000 points de vente à travers 20 pays Européens. Running, velo, moto sont notre quotidien.

Lieu : Paris, (Chatelet)

Durée : 3 mois mini

Date de début : des que possible

Rémunération : Minimum légal et + selon profil

Contact : michael@shapeheart.com

Missions

Développement commercial Key Account et assistant DG

– Prospection commercial au niveau Européen(recherche exploratoire, emailing, prise de rdv)

– Développement des supports de ventes

– Analyse/Reporting des distributeurs internationaux

– Gestion de la présence de la marque chez les grands comptes

– Test trade marketing retail en Ile de France

Autres

– D’autres missions pourront être proposées en fonction des opportunités du moment et de ton

implication.

Compétences requises

– Motivation, organisation et appétence pour le sport en général

– A l’aise avec les chiffres

– Un bon niveau en anglais est également nécessaire.

– On se moque de savoir si tu as fait une école du top 2 ou Top 100