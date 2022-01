Offre de Stage : Assistant Servicing et coordination hospitalités – Roland-Garros 2022

Stage de 4 mois à pourvoir à compter de Mars 2022

La Fédération Française de Tennis recherche, dans le cadre des Internationaux de France 2022 un stagiaire servicing et coordination hospitalités F/H.

Au sein de l’équipe Servicing et Production et sous la responsabilité du responsable relations clients, il/elle participera à la mise en œuvre opérationnelle et l’amélioration de l’expérience clients Hospitalités à l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2022.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

– Participation à la mise en place des hospitalités partenaires et des services associés

– Relation avec l’équipe partenariat afin de répondre aux besoins opérationnels et organisationnels des partenaires (espace client, e-billets, informations pratiques etc…)

– Aide à l’élaboration des documents d’informations destinés aux partenaires (guide du partenaire…)

– Aide à la préparation des packages partenaires (bracelets d’accès aux réceptifs)

– Participation à la préparation opérationnelle en amont du tournoi (parcours clients, dispositif accueils, sureté …)

Missions opérationnelles tournoi :

– Responsable de porte/zone Hospitalités (service clients, gestion de litiges…)

– Contrôle qualité sur le stade ou dans les espaces Hospitalités

Missions annexes :

– Participation aux réunions et groupes de travail du département

Compétences nécessaires :

– Capacité organisationnelle

– Aisance relationnelle

– Adaptabilité

– Sens de l’apprentissage

– Capacité à travailler en équipe

Qualités requises :

– Autonomie

– Rigueur et discipline

– Dynamisme

– Maturité

– Implication et motivation

Formation / Expérience :

– Niveau Bac + 4 / +5 (type école de commerce ou management de l’événementiel sportif)

– Débutant accepté

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/hzd3zahcnls96bbr2c