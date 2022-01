Football – Puma signe Jorginho et Romeo Beckham, fils de David

Pour cette nouvelle année 2021, Puma officialise l’arrivée de Jorginho et de Romeo Beckham comme nouveaux ambassadeurs.

Le joueur italien de Chelsea FC et le fils de David Beckham qui évolue aux USA à Fort Lauderdale seront associés à la gamme de crampons Future Z.

Depuis plusieurs semaines, le vainqueur de l’Euro 2020 et de la Champions League était apparu portant des chaussures de la marque allemande. Il y a quelques jours, cette dernière a annoncé la signature d’un contrat avec le joueur. « Ces 12 derniers mois ont été incroyables pour moi, et c’est une nouvelle étape passionnante dans ma carrière. Je marche sur les traces de certains des meilleurs joueurs du monde et je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre mon parcours dans le football avec Puma. » précise le joueur dans un communiqué.

Quelques jours auparavant, Puma a officialisé la signature d’un contrat avec Romeo Beckham. Âgé de 19 ans, le fils de David Beckham, égérie adidas, évolue au Fort Lauderdale CF (USL League One), club affilié à l’Inter Miami FC, franchise MLS appartenant au « daron ». Selon plusieurs médias anglais comme The Sun ou encore le Daily Mail, Puma aurait signé un contrat à 1,2 million de livres avec Romeo Beckham.



Sur Instagram, le fils de David et Victoria Beckham revendique quelques 3,2 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ROMEO (@romeobeckham)

« Neymar est incroyable et j’adore le regarder jouer, il m’a envoyé un message lorsqu’il m’a vu porter des PUMA… ça a fait ma journée, » souligne Romeo Beckham dans un communiqué de l’équipementier. « Thierry Henry a toujours été l’un de mes joueurs préférés, certains des buts qu’il a marqués étaient incroyables. S’il y avait deux joueurs dont j’aimerais avoir le talent, ce serait Thierry et bien sûr mon père ! »