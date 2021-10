Offre Emploi : Senior Digital Account Manager – SPORTFIVE

SENIOR DIGITAL ACCOUNT MANAGER (H/F)

SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maitrise des besoins de ses clients, SPORTFIVE est idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence internationale de services 360 dans le sport s’appuyant sur un réseau de 1000 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’esport, les sports automobiles, le basket-ball, le handball, le tennis, le football américain, le hockey sur glace, les évènements multisports et bien d’autres encore.

MISSIONS PRINCIPALES (NON EXHAUSTIVES)

Polyvalent et évolutif, il/elle mettra son expertise dans le digital au service des besoins et objectifs des clients de l’agence, ayants-droits ou marques.

Il/elle sera capable d’avoir un avis éclairé sur leurs problématiques et de réfléchir aux solutions disponibles, de gérer la relation client de la prospection au suivi des projets en passant par la rédaction d’offres commerciales.

Sponsoring Digital & consulting

• Concevoir des stratégies digitales globales et des packages commerciaux pour augmenter les revenus de nos ayants-droits (clubs, ligues, etc.) ;

• Développer un catalogue de produits digitaux pour les détenteurs de droits, et les accompagner dans la mise en place de ces solutions

• Mettre en œuvre le pilotage des projets avec les prestataires techniques

• Proposer des recommandations stratégiques pour aider le développement de nos détenteurs de droits sur le digital

Plateformes propriétaires

• Analyser et proposer des recommandations d’optimisation des plateformes web et mobile de nos ayants-droits (expérience fan, monétisation, data etc.)

• Être capable de participer à la rédaction de cahiers des charges

• Mettre en œuvre le pilotage des développements avec les prestataires techniques

Stratégies d’amplification

• Participer à la planification et la gestion de l’amplification des campagnes sponsoring et activation de l’agence, en collaboration avec différentes équipes (social media, marketing, brand services), sur du paid media notamment

• Aider à la définition d’objectifs chiffrés pour les campagnes, avec plan associé pour les atteindre

Innovation et tendances digitales

• Identifier et suivre les nouvelles tendances en termes de marketing digital, technologies, de nouveaux business models, pour créer de nouvelles opportunités pour SPORTFIVE et ses clients

• Entretenir une relation avec les acteurs du digital et social media (GAFA notamment) pour recevoir les derniers updates (fonctionnalités, opportunités de monétisation) et les mettre au service de nos clients

• Prospecter activement des startups et prestataires techniques (rendez-vous, salons, conférences etc.) pour maintenir un réseau à activer en fonction des besoins

• Coordination et mise en place d’un process de partage de l’information au sein de l’agence pour stimuler la réflexion

• Suivre les best practices digitales dans le monde du sport et du divertissement, et les partager régulièrement avec les équipes de l’agence

COMPETENCES CLES :

• Polyvalence, adaptabilité, flexibilité

• Très bonne compréhension de l’univers du sport business, des clients (ayants droits et marques) pour définir des recommandations adaptées

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Curiosité, intérêt pour l’innovation, les nouvelles technos et le monde du digital dans son ensemble

• Facilité à communiquer avec des interlocuteurs internationaux

• Expertise paid social

• Excellente capacité en gestion de projet (rigueur, respect des délais)

• Capacité à bâtir et travailler avec un réseau de partenaires, prestataires techniques et ayants-droits

• Capacité d’analyse et de synthèse

PROFIL

Formation : Minimum bac +5

Expérience : Expérience significative (minimum 5/6 ans) en digital, en agence ou chez un ayant-droit

Langue : Anglais courant oral et écrit

Pour postuler : cassandra.veliapin.ext@sportfive.com