Kay Madati nouveau Directeur Commercial (CCO) de la FIFA

La semaine dernière, la FIFA a officialisé l’arrivée de Kay Madati comme Directeur de la division « Commercial ».

Cet ancien de chez Twitter, Viacom, Facebook, Time Warner ou encore LinkedIn prendra ses fonctions ce lundi et succédera à Simon Thomas.

« L’expérience de Kay dans la gestion d’équipes commerciales et marketing partout dans le monde est un véritable plus pour la FIFA » commente la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de travailler avec lui pour développer et exploiter les nombreuses opportunités qu’offre l’industrie actuelle des médias numériques afin de rendre le football véritablement mondial. Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans sa nouvelle fonction. »

« Je suis très honoré et impatient de rejoindre la FIFA à une époque où les médias internationaux et le sport évoluent très vite. La FIFA joue un rôle clé dans l’innovation et la créativité en lien direct et indirect avec le football international » ajoute Kay Madati. « J’ai hâte d’apporter ma pierre à l’édifice dans le cadre de ma fonction de directeur de la division Commercial. »