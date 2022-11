Offre de Stage : Assistant(e) chef de projets sponsoring – Hopscotch

Au sein de l’agence Hopscotch, le pôle Hopscotch.mov recherche un(e) assistant(e) chef de projets sponsoring pour une durée de 6 mois à partir de janvier 2023 et sous convention de stage.

Si vous souhaitez affiner votre expérience événementielle dans une super agence, c’est une belle occasion pour vous.

Vous assisterez les chefs de projet dans l’organisation des événements de nos clients, acteurs de la mobilité.

VOTRE PROFIL

• Niveau M1 ou M2

• Sens de l’organisation et de la rigueur,

• Capacité naturelle d’écoute et de conseil,

• Bonnes capacités rédactionnelles et d’élocution,

• Capacité à travailler en équipe et dans la bonne humeur,

• Bonne maîtrise de PowerPoint et d’Excel,

• Bon niveau d’anglais (certains projets sont en anglais)

Une expérience dans le domaine de l’événementiel sportif est un vrai plus pour ce stage.

EXEMPLE DE MISSIONS

• Compte rendu de réunions

• Mise en page des présentations PPT

• Recherche de lieux et prestataires

• Echanges avec les prestataires

• Suivi édition/graphisme

• Missions autour de la RSE

• Soutien en préparation sur les événements

• Soutien terrain sur les événements

• Soutien en post production sur les événements

GRATIFICATION

• Gratification selon niveau d’études

• 50% de prise en charge sur le passe Navigo

• 50% de prise en charge sur les titres restaurants

Ces missions peuvent être amenées à évoluer selon profils et compétences.

Pour candidater, envoyez votre CV, LM et recommandations à rlegoff@hopscotch.fr et bperon@hopscotch.fr