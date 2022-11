Qatar 2022 – Le Cameroun portera bien les maillots de son nouvel équipementier One All Sports, Le Coq Sportif reviendra à la charge plus tard

A quelques semaines du début de la Coupe du Monde de football 2022, l’épisode de l’équipementier des Lions Indomptables pour le Qatar est clos.

En juillet dernier, la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a décidé de mettre fin à son partenariat avec Le Coq Sportif avant la fin de l’échéance pour officialiser un mois plus tard la signature d’un nouveau contrat équipementier avec la marque « One All Sports ». Une fin de contrat dénoncée par Le Coq Sportif au tribunal de commerce de paris.

Dans un communiqué daté du 6 novembre, Le Coq Sportif explique que malgré la récente décision de justice en sa faveur dans l’affaire qui l’oppose la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), la marque ne mettra pas les joueurs et le staff dans une situation inconfortable avant et pendant cet évènement. « Les procédures judiciaires continueront par la suite. Quoi qu’il arrive nous sommes et resterons de fervents supporters des Lions Indomptables » explique Le Coq Sportif dans un communiqué que nous avons pu consulter.

« Ce qui est sûr c’est que le Coq Sportif ne va pas baisser les bras même s’ils indiquent faire une « trêve » le temps du Mondial. Le manque à gagner en n’étant pas l’équipementier des Lions Indomptables pour une Coupe du monde est colossal. C’était sensé être le moment avec l’exposition maximale quand même pour eux et ils sont privés de cela. Ils voudront réparation pour ce préjudice » nous explique Mansour Loum, Rédacteur chef de Sport News Africa.

🚨 Les joueurs du Cameroun porteront les maillots One All Sport à la Coupe du monde. Via un communiqué, Le Coq Sportif annonce ne pas vouloir déstabiliser la sélection durant la compétition et met en veille les poursuites judiciaires à l’encontre de la FÉCAFOOT. #SNA pic.twitter.com/YLAUvSe6Dl — Sport News Africa (@snewsafrica) November 7, 2022

Pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les joueurs de l’équipe du Cameroun devraient donc bien porter les maillots de son nouvel équipementier One All Sports.

Il y a quelques jours, le président de la FECAFOOT Samuel Eto’o s’est mis en scène personnellement en achetant son maillot dans une boutique et en réaffirmant que les joueurs porteraient les couleurs du nouvel équipementier au Qatar.

Les maillots PRO sont vendus au prix de 70 dollars. Comptez 25$ pour une version fanwear ».

« C’était une opportunité à saisir pour notre marque…[…] Nous espérons beaucoup de succès pour l’équipe. C’est un contrat pluriannuel, je ne peux pas donner plus de détails sur celui-ci […] Concernant Le Coq Sportif, pour être honnête, il n’y a que la FECAFOOT qui peut s’exprimer sur le sujet » a expliqué David Mendelsohn, fondateur de One All Sports, à CRTV.

