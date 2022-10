Offre de Stage : Assistant(e) Marketing & Développement – Infront France

ASSISTANT(E) MARKETING & DEVELOPPEMENT

INFRONT est leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, la société est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : sponsoring, conseil stratégique, distribution de droits média, hospitalité et organisation d’événements.

Nous vous proposons de rejoindre les équipes d’INFRONT FRANCE pour un stage de 6 mois au sein du département Marketing & Développement de l’agence. Vous serez notamment impliqué(e) sur les 4 univers suivants : basketball, football, handball et judo.

MISSIONS PRINCIPALES :

– Participation à la création des offres de partenariat de l’adidas Arena et du Paris Basketball (club résident).

– Participation à la création des offres de partenariat de la Fédération Française de Judo.

– Co-pilotage quotidien de l’activation 360° d’un contrat Sponsoring d’un client de l’agence.

– Implication sur les réponses aux appels d’offres et les missions de conseil stratégique de l’agence.

– Création, mise à jour et optimisation des supports de vente : Sponsoring, TV Rights et Hospitalité.

– Veille sur l’actualité du sport business & Benchmark des best practice du sponsoring.

QUALIFICATION :

Stage destiné aux étudiant(e)s de niveau Bac +4/5 de type ESC ou M2 Universitaire en Management du Sport.

Vous maitrisez l’usage du Pack Office : PowerPoint + Excel Des notions sur la suite Adobe (Photoshop + InDesign) seront fortement appréciées. Vous avez une bonne maitrise de l’anglais.

Une bonne connaissance ainsi qu’un fort intérêt pour le secteur du sport business sont indispensables. Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e) et créatif(ve).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Stage de 6 mois à temps plein Pas de contrat en alternance

A pourvoir à compter du lundi 2 janvier 2023

Lieu du stage : Boulogne-Billancourt

Accès transports : Station de métro Pont de Saint-Cloud (ligne 10)

Gratification : Indemnités : 591 € / mois + Titres-restaurant + Prise en charge de 50% de la carte de transport

CV et lettre de motivation à adresser avant le 28 octobre 2022 à baptiste.maurel@infrontsports.com