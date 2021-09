Offre de Stage : Business developer – Ligue Grand Est de Judo

La Ligue Grand Est de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées (LGEJ), association de loi 1901, recrute un assistant commercial (H/F) en stage, immédiatement, pour son siège administratif à Tomblaine. Depuis 2016, la LGEJ regroupe les trois anciennes ligues régionales d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ainsi que leurs dix comités départementaux. La LGEJ compte aujourd’hui près de 510 clubs et regroupe 43 500 licenciés.

MISSIONS

Rattaché au Responsable administratif régional, vous serez amené à : ▪ Accompagner à la conception et la mise en place de la stratégie commerciale de la LGEJ ▪ Créer une base de données clients et prospects ▪ Réaliser une prospection téléphonique B to B : offres commerciales ▪ Participer à des rendez-vous et briefs clients ▪ Participer à la mise en place d’actions commerciales et à la vie de la LGEJ

ENJEUX

➢ Développer de nouveaux partenariats et sources de financements ➢ Créer un réseau entreprises « judo régional » ➢ Accompagner au développement de la stratégie commerciale de la LGEJ de sa conception à ses activations

PROFIL

De niveau Master I souhaité (Bac+4/5) De formation Marketing Commercial (idéalement dans le sport) Une première expérience réussie dans un métier de vente, de commerce et/ou de relation client, idéalement dans le démarchage téléphonique Excellentes qualités relationnelles et de présentation Autonomie, dynamisme et rigueur Permis B obligatoire (déplacement à prévoir)

CONDITIONS

Type de contrat : Stage d’une durée de 6 mois, alternance Lieu : Tomblaine (54), Maison régionale des sports Début du contrat : Dès que possible Rémunération : Selon indemnités légales

N’hésitez pas et transmettez votre candidature avec CV ET lettre de motivation à M. Corentin Koenig : judograndest@gmail.com