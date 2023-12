Offre de Stage : Chargé de projet événementiel solidaire et sportif – KCO

🔵 MODALITÉS DE STAGE

Démarrage en janvier/février pour une durée de 6 mois.

Concerne les étudiants en 4e ou 5e année.

🔵 QUELQUES MOTS SUR NOUS

Spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs et solidaires, KCO est leader sur le marché des événements de fundraising au service des associations. KCO accompagne également les entreprises, institutions et collectivités (Paris Terres d’Envol, APHP, Vinci, Sanofi, etc.) dans la conception et l’organisation d’événements de mobilisation et de sensibilisation sur les thématiques d’engagement et de responsabilité sociétale.

KCO développe des moyens d’action afin d’enchanter, rassembler, mobiliser ou encore sensibiliser.

L’événementiel devient alors :

• un outil de promotion d’un territoire,

• un moyen d’action de la solidarité,

• un vecteur d’intégration par le sport,

• un exemple de développement durable,

• un dispositif de cohésion territoriale…

KCO intervient sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’à l’étranger. KCO est l’agence événementielle de Pelham Media, filiale du Groupe Les Echos – Le Parisien.

🔵 CONTEXTE ET MISSIONS

Sous la responsabilité d’un ou plusieurs chef(s) de projet, vous serez amené.e à travailler sur plusieurs aspects d’un événement, de la conception à la réalisation. Votre mission vous permettra d’avoir une vision d’ensemble de l’organisation, incluant des phases de préparation pour certains événements et des phases de réalisation pour d’autres.

Vos actions :

• participation à la conception d’événements en collaboration avec l’équipe,

• création de documents techniques, élaboration du programme des manifestations,

• suivi de l’organisation auprès des élus, partenaires, associations sportives,

• recherche de fournisseurs et suivi des commandes,

• actions de recrutement des bénévoles et conception d’outils de gestion,

• présence active sur le terrain lors des événements.

Cette liste est non-exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des missions et de l’actualité.

🔵 PROFIL SOUHAITÉ

• Expériences (stages, bénévolat, expériences associatives…) dans le domaine des événements sportifs, du fundraising, de la mobilisation citoyenne.

• Dynamique, organisé(e) et rigoureux(se).

• Bon sens du relationnel et des responsabilités, sens du travail en équipe.

• Permis B.

Formation

Master communication / marketing / RSE, École de commerce etc.

🔵 CONTACT 🙌

👉 Envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à rh@kco.fr